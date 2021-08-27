BMW Тома Круза пропал вместе с багажом стоимостью 100 тысяч фунтов

Лондон, 27 августа. Голливудский актер Том Круз стал жертвой ограбления. Злоумышленники не только угнали BMW звезды, но и оставили его без дорогостоящего оборудования, которое было в багаже.

Инцидент произошел во время съемок новой части шпионской франшизы «Миссия невыполнима». Круз припарковал автомобиль на одной из улиц Бирмингема неподалеку от отеля, где он остановился на время работы. Чтобы угнать BMW, ворам пришлось постараться и сделать копию сигнала бесконтактного ключа. Они справились с угоном всего за несколько минут, передает издание Daily Mail.

Вскоре автомобиль удалось найти с помощью системы трекера. Тем не менее, злоумышленники успели избавиться от оборудования, которое Круз хранил в багажнике. Его стоимость оценивается в 100 тысяч фунтов или более 10 миллионов рублей.

В Лас-Вегасе состоялась премьера отрывка из будущего блокбастера «Миссия невыполнима — 7». Экшен-сцену с участием Тома Круза показали на конвенции CinemaCon. Премьера шпионского триллера состоится в мае 2022 года.