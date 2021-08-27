Наташа Королева объяснила, почему ее сын до сих пор не женился

Москва, 27 августа. Сын артистов Наташи Королевой и Тарзана Архип состоит в романтических отношениях, но жениться пока не собирается. Мать юноши объяснила, почему сын до сих пор «не окольцован».

Некоторое время назад ходили слухи, что Архип сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Его избранницей стала девушка по имени Мелисса, которая занимается танцами на пилоне.

Артистка подтвердила, что у его сына есть девушка. Однако до свадьбы у пары дело не дошло. По словам 48-летней исполнительницы, Архип прекрасно понимает: чтобы жениться, нужно состояться как личность.

«Нужно обеспечивать свою семью. А для этого необходимо получить образование и в чем-то состояться, чтобы в будущем взять ответственность за человека, который рядом с тобой. А там и дети пойдут соответственно», — сказала Наташа Королева в интервью для проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Поэтому звезда сцены еще раз отметила, что ее сын пока не женился. И, видимо, молодой человек официально не зарегистрирует отношения, пока твердо не встанет на землю.

Интересно, что совсем недавно пользователи Сети обратили внимание на кольцо молодого человека. В интернете появились слухи, что Архип тайно женился.