Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 18:42
18:40
Экономика
Россиянам объяснили нюансы начисления выплаты в 10 тысяч рублей
18:40
Происшествия
В Портленде стрелок забаррикадировался в доме после убийства полицейского
18:40
Весь мир
Талибы расширили зону безопасности вокруг аэропорта Кабула после теракта
18:39
Общество
Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому
18:38
Экономика
Производитель свинины «АПК Дон» перейдет в собственность таиландской CP Foods
18:35
Общество
В Москве пройдет международный конкурс «Лидеры цифровой трансформации»
18:34
Общество
Милонов и Кормухин взяли на заметку опыт запрета гей-пропаганды в китайской соцсети
18:34
Общество
Путешественники назвали самые распространенные виды мошенничества в разных странах
18:34
Общество
Компания Renault представила новый электроседан Mobilize Limo
18:31
Армия
Шойгу обсудил с главой Татарстана ход выполнения госзаказа оборонными предприятиями
Все новости

США отказались от закупки израильского «Железного купола»
Весь мир
США отказались от закупки израильского «Железного купола»
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 27 августа. ВС США отказались от закупок израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» после выявленных в ходе испытаний проблем.

В конце 2020 и начале 2021 годов Вашингтон получил две первые батареи ПРО, которые в ходе тренировки сравнил с системой «Несокрушимый шит», предложенной американской компанией Dynetics. По итогам были выявлены сложности с интеграцией израильских комплексов в единую систему противовоздушной и противоракетной обороны страны. Причиной этого стало нежелание одного из разработчиков «Железного купола», компании Rafael, раскрывать исходный код изделия.

В результате в марте этого года армия США заявила, что пересматривает планы по покупке дополнительных израильских батарей ПРО. В итоге предпочтение было отдано национальной разработке.

«Мы считаем, что не сможем интегрировать [«Железный купол»] в нашу систему противовоздушной обороны из-за некоторых проблем совместимости, кибербезопасности и по ряду других причин», — заявил в марте генерал Майк Мюррей, назначенный главой Командования армии будущего, оборонного ведомства, занимающегося вопросами модернизации ВС США.

Подобные опасения он высказывал еще в прошлом году, отвечая на вопрос о дальнейших закупках израильских комплексов ПРО.

«Вероятно, то, что мы получим в итоге — две автономные системы. И если это лучшее, на что можем рассчитывать, то мы не хотим покупать еще две батареи», — заявил он.

Особенности системы

Компания Rafael создала свою систему в тесном сотрудничестве с американской военно-промышленной корпорацией Raytheon, которая производит часть деталей на своих предприятиях в 15 штатах. Также Вашингтон активно финансировал проводимые работы, затратив на это более 1,6 млрд долларов.

«Железный купол» является комплексом ПРО малой дальности и способен перехватывать широкий спектр ракет и боеприпасов, а также сбивать летательные аппараты на высоте до 10 км. Одной из особенностей системы является возможность задать ей определенные районы для защиты. Снаряды, не попадающие в охраняемые объекты, игнорируются. Также, по некоторым данным, комплекс способен устанавливать приоритеты целей, сбивая в первую очередь те из них, что представляют угрозу для самих компонентов ПРО.

Боевая эффективность

Первая батарея была развернута Израилем в 2011 году. Уже изначально комплекс продемонстрировал высокую боевую эффективность, в ходе модернизации достигшую порядка 90%. Во время военных конфликтов с ХАМАС и «Хезболлой», совершавшими пуски ракет по израильской территории, свои цели в охраняемых зонах поражали не более 8–10%. В это число не входят снаряды, попадавшие в пустынные районы.

К настоящему моменту Тель-Авив развернул по всей стране не менее 10 батарей, каждая из которых включает в себя радиолокационную станцию и от трех до четырех пусковых установок с 20 противоракетами каждая.

Несмотря на проблемы с интеграцией, Вашингтон признает высокие качества этой системы ПРО.

25 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что администрация президента Джо Байдена рассматривает запрос Тель-Авива о выделении 1 млрд долларов для развертывания дополнительных батарей ПРО на территории еврейского государства.

«Правительство намерено добиться того, чтобы «Железный купол» мог защитить израильские населенные пункты, подвергающиеся террористическим атакам», — сказал Остин, добавив, что система «спасет больше невинных жизней».

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / США отказались от закупки израильского «Железного купола»
сша израиль железный купол
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru