США отказались от закупки израильского «Железного купола»

Вашингтон, 27 августа. ВС США отказались от закупок израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» после выявленных в ходе испытаний проблем.

В конце 2020 и начале 2021 годов Вашингтон получил две первые батареи ПРО, которые в ходе тренировки сравнил с системой «Несокрушимый шит», предложенной американской компанией Dynetics. По итогам были выявлены сложности с интеграцией израильских комплексов в единую систему противовоздушной и противоракетной обороны страны. Причиной этого стало нежелание одного из разработчиков «Железного купола», компании Rafael, раскрывать исходный код изделия.

The @USArmy has chosen Leidos-owned Dynetics to build prototypes for its enduring system to counter both drone and cruise missile threats.https://t.co/gPjnp475OP pic.twitter.com/oDG9SnfNGl — Daniel A. Dailey (@15thSMA) August 25, 2021

В результате в марте этого года армия США заявила, что пересматривает планы по покупке дополнительных израильских батарей ПРО. В итоге предпочтение было отдано национальной разработке.

«Мы считаем, что не сможем интегрировать [«Железный купол»] в нашу систему противовоздушной обороны из-за некоторых проблем совместимости, кибербезопасности и по ряду других причин», — заявил в марте генерал Майк Мюррей, назначенный главой Командования армии будущего, оборонного ведомства, занимающегося вопросами модернизации ВС США.

Подобные опасения он высказывал еще в прошлом году, отвечая на вопрос о дальнейших закупках израильских комплексов ПРО.

«Вероятно, то, что мы получим в итоге — две автономные системы. И если это лучшее, на что можем рассчитывать, то мы не хотим покупать еще две батареи», — заявил он.

Особенности системы

Компания Rafael создала свою систему в тесном сотрудничестве с американской военно-промышленной корпорацией Raytheon, которая производит часть деталей на своих предприятиях в 15 штатах. Также Вашингтон активно финансировал проводимые работы, затратив на это более 1,6 млрд долларов.

The performance and live fire test was conducted at the White Sands New Mexico (WSMR) test range, and was the first time US soldiers intercepted live targets employing the Iron Dome System. Iron Dome developers Rafael, IAI Elta and mPrest supported the test.2/2 pic.twitter.com/1rGEkVpFrW — Ministry of Defense (@Israel_MOD) August 23, 2021

«Железный купол» является комплексом ПРО малой дальности и способен перехватывать широкий спектр ракет и боеприпасов, а также сбивать летательные аппараты на высоте до 10 км. Одной из особенностей системы является возможность задать ей определенные районы для защиты. Снаряды, не попадающие в охраняемые объекты, игнорируются. Также, по некоторым данным, комплекс способен устанавливать приоритеты целей, сбивая в первую очередь те из них, что представляют угрозу для самих компонентов ПРО.

Боевая эффективность

Первая батарея была развернута Израилем в 2011 году. Уже изначально комплекс продемонстрировал высокую боевую эффективность, в ходе модернизации достигшую порядка 90%. Во время военных конфликтов с ХАМАС и «Хезболлой», совершавшими пуски ракет по израильской территории, свои цели в охраняемых зонах поражали не более 8–10%. В это число не входят снаряды, попадавшие в пустынные районы.

INTERCEPTED: Watch the Iron Dome Aerial Defense System intercept 2 of the rockets recently fired from Gaza over the southern Israeli city of Sderot.



(Credit: Or Heller) pic.twitter.com/AVpl5RqdhR — Israel Defense Forces (@IDF) April 26, 2021

К настоящему моменту Тель-Авив развернул по всей стране не менее 10 батарей, каждая из которых включает в себя радиолокационную станцию и от трех до четырех пусковых установок с 20 противоракетами каждая.

Несмотря на проблемы с интеграцией, Вашингтон признает высокие качества этой системы ПРО.

25 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что администрация президента Джо Байдена рассматривает запрос Тель-Авива о выделении 1 млрд долларов для развертывания дополнительных батарей ПРО на территории еврейского государства.