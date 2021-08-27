Тюменские хирурги помогли 90-летней женщине с опасным переломом встать на ноги

Тюмень, 27 августа. Хирурги поставили на ноги 90-летнюю пациентку из Екатеринбурга после опасной травмы. Пенсионерка сломала шейку бедра.

Тюменским врачам удалось вернуть 90-летнюю женщину к полноценной жизни. Жительница Екатеринбурга получила перелом, который является распространенной проблемой в пожилом возрасте. Однако многие медики отказывались оперировать женщину из-за сопутствующих болезней и повышенного риска осложнений после операции.

Врач Тюменской ОКБ №1 Андрей Стасюк, который славится успешным проведением сложных операций, вызвался помочь женщине. С ней провели консультации семь специалистов и приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Технология использования специального крепежа позволила пенсионерке встать на ноги уже через шесть суток после операции.

Врачи из Санкт-Петербурга ранее провели двухчасовую операцию новорожденной. Девочку с вывихом коленного сустава привезли из Ростова-на-Дону.