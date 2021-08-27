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Клинцевич увидел тревожный сигнал в словах Байдена о реванше США в Афганистане

  /   Обновлено: 27 августа 2021 18:33
Политика
Клинцевич увидел тревожный сигнал в словах Байдена о реванше США в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 27 августа. Намерения США «отомстить» боевикам за теракт в аэропорту Кабула могут иметь крайне печальные последствия, заявил российский политик Франц Клинцевич.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил возмездием боевикам «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) за нападение в афганской столице. Он отметил, что в ответ ВВС США нанесут в республике авиаудар. Клинцевич усмотрел тревожный сигнал в словах главы Белого дома. В ходе пресс-конференции, прошедшей в Медиагруппе «Патриот», политический деятель объяснил, чем обернется такой реванш.

«Чтобы реализовать угрозы Байдена, нужно сделать конкретные вещи — осуществить, как в Сирии, ковровое бомбометание B-52 и другой тяжелой бомбардировочной авиацией, но это не выход, потому что там пострадают все», — отметил Клинцевич.

По его словам, заявление американского лидера — это стратегия создания хаоса в действии. Очевидно, что выступление Байдена спровоцирует панику среди жителей Афганистана, заставив бежать из страны всех, кто боится за свою жизнь.

Клинцевич увидел тревожный сигнал в словах Байдена о реванше США в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

У аэропорта Кабула 26 августа прогремели два взрыва. По словам очевидцев, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь в толпе у одного из входов в аэропорт. После этого началась стрельба и раздался второй взрыв. Этот заряд оказался заложен в автомобиль, припаркованный у отеля неподалеку. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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