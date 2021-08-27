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Ахеджакова уточнила свои слова о «вылитом на ее голову потоке мерзости и вранья»
Общество
Ахеджакова уточнила свои слова о «вылитом на ее голову потоке мерзости и вранья»
Федеральное агентство новостей  / 

Мировое поветрие «культуры отмены» (cancel culture) не имеет отношения к «гонениям», которые обрушились на головы Лии Ахеджаковой и ее коллег по театру «Современник». Об этом актриса заявила ФАН, комментируя свое интервью изданию «Собеседник».

Ранее в этом интервью Ахеджакова заявила:

«Сейчас везде, по всему миру всех поливает чем ни попадя — и штормы и тайфуны не утихают. И тут у нас такой же тайфун дерьма поднялся в полный рост. И обрушился в первую очередь в адрес СМИ и театра. Очевидно, он вообще направлен в адрес культуры. Я так думаю. И кажется, что раз я тоже под этот поток попала, значит я все-таки какая-то важная часть культуры».

Напомним, недавно Ахеджакова угодила в очередной скандал вокруг спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник», в котором представители общественности усмотрели оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

На уточнение корреспондента ФАН, имеет ли в виду народная артистка РФ западное течение остракизма cancel culture, выступающее против 2500-летней классической культуры с современных позиций политкорректности, Ахеджакова ответила, что в России «поток» направлен не против классики.

«Идет поток против смысла, который извлекает театр из драматургии и литературы, — пояснила она. — Происходящее вселяет страх. На мою голову обрушилось столько мерзости, вранья и страшно-лживых наветов, которых нет на самом деле. Нет этого всего! Я вся в этом дерьме по уши, но ни в чем не виновата, поверьте…»

Ахеджакова заявила, что «не участвует во всем этом», и пожаловалась, что каждое ее слово оборачивается против нее же.

Ранее ФАН рассказал, почему полковник ФСИН назвал нездоровыми фантазии заключенного Навального о «мускулистых татуированных мужчинах».

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лия ахеджакова собеседник культура отмены театр современник cancel culture
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