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Минобороны подтвердило крушение СУ-24 в Пермском крае

  /   Обновлено: 27 августа 2021 17:45
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение СУ-24 в Пермском крае
Пресс-служба Балтийского флота

Пермь, 27 августа. Самолет Су-24 потерпел крушение под Пермью, сообщили ФАН в Министерстве обороны России. По данным ведомства, истребитель направлялся на плановый ремонт.

Полет воздушного судна выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности в Верещагинском районе. На земле разрушений нет. Для эвакуации экипажа направлен спасательный вертолет, добавили в пресс-службе Центрального военного округа.

Ранее публиковалась информация о том, что Су-24, предварительно, мог упасть из-за отказа техники. Воздушное судно по некоторым данным выполняло тренировочный полет. Два пилота выжили, они катапультировались.

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минобороны крушение истребитель
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