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На Украине назвали три главных провала Зеленского на посту президента

  /   Обновлено: 27 августа 2021 17:12
Политика
На Украине назвали три главных провала Зеленского на посту президента
mon.gov.ua  /  Сайт министерства образования и науки Украины

Киев, 27 августа. Неспособность реализовать обещания, развал экономики, а также рост смертности и бегство людей из страны являются тремя главными провалами лидера Украины Владимира Зеленского.

Соответствующим заявлением поделился бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, Зеленский приукрасил свои достижения на должности главы государства.

Ранее украинский лидер перечислил свои ключевые свершения на посту. К ним он отнес субъективность государства, развитие его инфраструктуры и мощную армию.

Журавко подчеркнул, что Зеленский почти не отличается от бывшего президента Петра Порошенко. Политик также не достиг ничего за время правления, отмахиваясь от украинцев популистскими лозунгами и заявлениями.

«Мы отлично помним армию мира Порошенко. Зеленский стал достойным продолжателем этой идеи. В армии увеличилось число суицидов, пьянство, разгул, наркомания<...>За два года он не построил ничего нового, даже фундамент не возвел», — отметил экс-депутат.

На Украине назвали три главных провала Зеленского на посту президента
youtube.com  / Prt Scr

Помимо этого, Журавко напомнил, что за два года на Украину не пришел ни один новый инвестор, не стартовал ни один крупный проект, который мог оказать хоть какое-то влияние на бедственное положение экономики страны. По словам бывшего депутата Рады, исчезает бизнес, процветают коррупция и рейдерские захваты.

Кроме того, он указал на растущую смертность в государстве и на постепенно падающую рождаемость.

«Города живых вымирают, а города мертвых растут. Уровень бедности неуклонно повышается, как бы власти ни пытались это скрыть. Да и как скрыть все растущее число нищих на улицах? Кто может, бежит из страны<...>Это огромный провал и горе», — резюмировал Журавко.

Ранее Порошенко раскритиковал команду Зеленского и рассказал о своих ошибках. По словам бывшего президента, самой большой ошибкой были кадровые просчеты.

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