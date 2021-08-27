Кедми назвал взрывы в Кабуле свидетельством провала операции ВС США в Афганистане

Москва, 27 августа. Американцы за 20 лет пребывания в Афганистане не смогли создать эффективную систему даже собственной безопасности, заявил военный эксперт Яков Кедми.

Ранее сообщалось, что в результате теракта в Кабуле погибли более 100 человек, свыше 1300 жителей получили ранения. Кедми считает, что масштаб данной террористической акции является свидетельством провала 20-летней американской операции в Афганистане. По его словам, к моменту вывода войск у США должна была быть сформирована оперативная сеть получения информации обо всем, что происходит в городе, передает «Экономика сегодня».

«20 лет американцы там сидели с неограниченными деньгами, но ничего не создали. Возможно, в отчетах что-то есть, но практически они слепые и глухие. Так не бывает», — объяснил эксперт.

Кедми заявил, что американцы лишь имитировали борьбу с терроризмом в Афганистане. Он подчеркнул, что за два десятилетия США и их союзники не обеспечили даже собственную безопасность. Западным силам не удалось предотвратить трагедию, хотя британская разведка сообщала об угрозе взрывов за несколько часов до случившегося.

«Большего провала американской системы безопасности трудно было представить», — заявил он.

Ранее политический эксперт Евгений Сатановский назвал теракт в аэропорту Кабула началом конца США. По его словам, мир ждут большие перемены, к котором Россия должна быть готова.