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Трудно побеждать: как соревнуются участники WorldSkills
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Медики, маляры, стоматологи, инженеры, робототехники и даже сварщики собрались в Уфе, чтобы побороться за звание главного специалиста в своей сфере.

Финал IX национального чемпионата WorldSkills объединил 105 компетенций. Здесь готовят и уникальных специалистов. Так в блоке информационных кабельных сетей участники воссоздают мир будущего, который постепенно становится нашей реальностью.

«Сегодня ребята у нас выполняют второй и третий модуль, в состав которого входит монтаж так называемой системы «Умный дом» и медных линий связей. В систему «Умный дом» входит монтаж домофона, видеокамеры, датчиков, как пожарных, так и водных, датчиков движения. Ребята должны сегодня смонтировать безопасность дома», — объясняет технический эксперт Рустам Каллимулин.

Стенд поварского мастерства гости находят по запаху, а столяров — по звуку. Специалисты работы по дереву должны изготовить стул, а представители компетенции производство мебели — шахматный стол.

«Здесь сейчас находятся лучшие ученики. И если сравнивать с ранними чемпионатами, то сейчас очень большая конкуренция. У всех выросли качество, профессионализм. Уже очень трудно побеждать», — утверждает эксперт-компатриот Евгений Петров.

Участники чемпионата выполняют не только тяжелую физическую работу, но и создают красоту. Свои навыки демонстрируют визажисты, парикмахеры и косметологи.

Особое внимание уделено развитию туризма. Конкурсанты соревнуются во всем, начиная с правильной сервировки стола и заканчивая работой администраторов и турагентств.

На чемпионате представлена и визитная карточка республики Башкортостан — пчеловодство.

«Ребята у нас выполняют сколачивание рамок, наващивание. Второй модуль — это диагностика болезней пчел, их лечение. Вчера был день работы с ульями. Ребятки собирали улья на зимовку, подкармливали пчел. Второй модуль у нас был по определению ботанического происхождения меда, определение фальсификата», — рассказывает главный эксперт компетенции Татьяна Фадеева.

Эксперты каждой из компетенций утверждают, что на чемпионате WorldSkills представлены лучшие. И без работы конкурсанты точно не останутся.

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уфа образование worldskills
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