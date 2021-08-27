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Форум для ведущих маркетплейсов и производителей пройдет в Турции
Экономика
Форум для ведущих маркетплейсов и производителей пройдет в Турции
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 27 августа. «Время первых» соберет представителей маркетплейсов на одной площадке.

Компании-производители, а также торговые площадки смогут презентовать себя, обменяться контактами и договориться о развитии взаимовыгодного сотрудничества в рамках мероприятия под названием «Время первых», которое пройдет с 13 по 17 октября.

Данный форум включит свыше 250 участников, среди которых будут как представители крупнейших российских маркетплейсов и платформ СНГ, так и предприниматели, производители и продавцы. Участвующие в форуме будут дискутировать на тему развития сегмента e-commerce и делиться друг с другом опытом.

Организаторы встречи устроят специальные круглые столы и конференции. Возможность показать товары появится у турецких коллег. Помимо этого, в программу форума будут включены визиты на предприятия Турции.

“Это первый форум, в котором мы объединяем представителей ведущих маркетплейсов и производителей. Наша задача обратить внимание на производства Турции. В течение пяти дней, что будет проходить Форум, у участников будет возможность поделиться своим опытом, а производители смогут заявить о своем продукте, обзавестись контактами и договорится о поставках”, — подчеркивает организатор встречи Алена Куликова.

Распространение коронавирусной инфекции значительно подогрело рынок электронной коммерции, увеличив выручку интернет-магазинов. По подсчетам Infoline, рыночный объем e-commerce достиг в конце прошлого года 2,7 трлн рублей. Участники «Время первых» обсудят перспективы сферы на полях форума в Турции. Отмечается, что мероприятие будет проходить в этой стране, так как Россия и Турция являются давними партнерами во многих отраслях.

Одной из наиболее развитых областей взаимодействия между Москвой и Анкарой остается туризм. Турция пользовалась повышенным спросом среди жителей России, привитых от COVID-19.

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форум время первых Россия и Турция
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