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Певица Наташа Королева рассказала о своей реакции на измену Тарзана
Шоу-бизнес
Певица Наташа Королева рассказала о своей реакции на измену Тарзана
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 27 августа. Певица Наташа Королева откровенно заявила, что не считает интрижку своего мужа Тарзана с Анастасией Шульженко изменой. Она уточнила, что по-другому относится к произошедшему.

Артистка считает мужчин охотниками, которые периодически выходят на поиски «жертвы». Она объяснила их увлечение другими женщинами природой. При этом Наташа Королева не видит в этом предательства. Она честно рассказала о своей реакции на измену супруга.

«Для меня измена – это когда человек предает тебя в душе. Это предательство, с которым трудно жить, а с человеком тяжело делить крышу над головой, — пояснила артистка в проекте Teleprogramma.pro "Загугли звезду". — Что касается Сергея, то, как я уже говорила, история с Шульженко — это не измена, а подстава».

По мнению знаменитости, молодая актриса хотела заработать денег на ее семье. Кроме этого, звезда сцены указала на специфику работы своего мужа. Ведь Тарзан — стриптизер, и бывают ситуации, когда «девушки сами снимали с себя вещи и стояли голыми на сцене». Но Королева не видит в этом ничего «криминального» ни для ревности, ни для упреков мужа в «изменах».

Подробности личной жизни Тарзана появились год назад и тут же вызвали громкий скандал. Как оказалось, у танцора был роман на стороне. Его спутницей оказалась актриса Анастасия Шульженко. Девушка утверждала, что беременна от артиста, но это оказалось неправдой. Тарзан, поняв свою ошибку, попросил у жены прощения. Исполнительница нашла в себе силы простить супруга, а недавно они отметили бирюзовую свадьбу.

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королева измены тарзан
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