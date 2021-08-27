Донбасс сегодня: в Донецке ранены два мирных жителя, в ЛНР выявлен тайник диверсантов

Донбасс, 27 августа. Ситуация в зоне конфликта обостряется. Украинские силовики целенаправленно бьют по гражданским объектам. В ДНР в результате обстрела ВСУ ранены два мирных жителя. Оперативники госбезопасности ЛНР выявили схрон с оружием и боеприпасами украинских спецслужб. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Ситуация в зоне проведения Киевом Операции объединенных сил обостряется, свидетельствуют данные оборонных ведомств Донецкой и Луганской народных республик. Украинские войска четыре раза за сутки открывали огонь по населенным пунктам ДНР. Применялись тяжелые 120-мм минометы, вооружения боевых машин, а также гранатометы различного типа и стрелковое оружие.

В ЛНР сообщают о трех фактах нарушения режима прекращения огня противником. Обстреляны два населенных пункта. Во всех случаях применялось стрелковое оружие различного калибра. В поселках Донецкий и Золотое-5 обстрелами повреждены здания больницы и школы, что свидетельствует о целенаправленном ведении огня киевскими силовиками по объектам гражданской инфраструктуры.

В ДНР сообщают о проведении противником инженерных работ и оборудовании новых позиций в районе Богдановки в зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. При этом в связи с некомплектом передовых подразделений силовики привлекают к работам гражданское население.

facebook.com / Міністерство оборони України

В результате обстрела ВСУ ранены два мирных жителя ДНР

После окончания заседания минских переговорщиков, которое состоялось 26 августа, ВСУ открыли огонь из пушек боевых машин пехоты по западной окраине Донецка — поселку Старомихайловка. Результат агрессии — ранение двух мирных жителей 1994 и 1964 годов рождения. Также повреждены частный жилой дом и гараж.

Пострадавших эвакуировали, они помещены в медицинское учреждение. В народной милиции сообщают, что обстрел вели военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ под командованием комбрига Марченко. Дончане вынуждены были открыть ответный огонь, после чего противник понес потери, численность которых уточняется.

Чекисты ЛНР выявили тайник украинских спецслужб

Оперативники Министерства государственной безопасности ЛНР выявили тайник с оружием и боеприпасами в Краснодонском районе республики. Из схрона изъяты ручные гранаты и патроны к пистолетам и автоматам, ручной противотанковый гранатомет и выстрелы к подствольному гранатомету, а также пистолет Макарова и карабин.

В госбезопасности ЛНР уточнили, что наполнение тайника и способ его закладки свидетельствуют о том, что оружие и боеприпасы предназначались для обеспечения выполнения задач диверсионно-разведывательными группами украинской армии и спецслужб.