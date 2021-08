Пощечина Америке: как теракт в Кабуле отразится на политике США в регионе

Не менее шести взрывов прогремели на территории Кабула 26 августа, из них три пришлись на территорию, находящуюся в непосредственной близости от международного аэропорта имени Хамида Карзая. Ответственность за атаки взяло на себя среднеазиатское отделение «Исламского государства»1 (ИГ1) под названием «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в РФ).

СМИ сообщают, что в результате теракта погибли не менее 170 человек, 13 из которых являются военнослужащими США, стоявшими в оцеплении на момент нападения. В самих Штатах произошедшее расценили как пощечину и свидетельство слабости президента Джо Байдена, который на последовавшей тем же вечером конференции выступил с рядом громких заявлений, включая признание вины и обещание возмездия.

Международная редакция Федерального агентства новостей обсуждала военно-политические последствия теракта и разбиралась в заявлениях Байдена вместе с военным экспертом и автором Telegram-канала Colonelcassad Борисом Рожиным.

Акция устрашения

Очевидцы сообщили о первых взрывах около 5 часов вечера по местному времени. Два заряда детонировали у Аббатских ворот аэропорта и у расположенного поблизости отеля Baron, причем первый из них оказался приведен в действие террористом-смертником, а второй, будучи заложенным в автомобиль, был, вероятно, активирован дистанционно. Между взрывами раздавались звуки стрельбы.

После произошедшего «Вилаят Хорасан» опубликовал сообщение, в котором раскрыл личность смертника. Его звали Халил Хаккани, он состоял в террористической группировке с 2019 года.

«Брат мученика <…> смог проникнуть через барьеры безопасности, установленные крестоносцами и отступниками вокруг аэропорта Кабула, который был окружен большим скоплением американских войск, переводчиков и шпионов, сотрудничавших с ними в окрестностях. Затем он взорвал свой пояс со взрывчаткой…», — заявляют террористы.

Третья детонация произошла около 9 часов вечера также вблизи аэропорта. По одной из версий, ее инициировали американские военные, тем самым осознанно уничтожив часть своих боеприпасов. Другие же источники сообщают, что произошел подрыв автомобиля, принадлежащего движению «Талибан»1 (запрещен в РФ). Следующие взрывы произошли в течение нескольких часов в различных районах города.

В результате погибли не менее сотни людей, включая 13 американских военнослужащих и около трех десятков талибов. Также официальные источники заявляли о 1 338 пострадавших. СМИ называют еще большее количество жертв — порядка 170.

Примечательно, что о готовящейся атаке было заранее известно: в ночь на 26 августа о возможном теракте сообщили спецслужбы США и Великобритании, отметив, что угроза «максимально серьезна» и нападение практически неминуемо. С предупреждением выступили и представители «Талибана». В связи с этим американское диппредставительство в Кабуле призвало полторы тысячи своих граждан, находящихся вне аэропорта, держаться от него подальше и покинуть улицы.

После взрывов среди местного населения началась кратковременная паника, однако вскоре у ограды воздушной гавани снова собралась плотная толпа беженцев, желающих во что бы то ни стало покинуть страну. В городе сохраняется благоприятная почва для дальнейших терактов.

Известно, что взрывов, а следовательно — жертв, могло быть и больше. Пентагон после вечерних атак накануне заявлял, что взаимодействует в вопросах безопасности в Кабуле с талибами, которым удалось предотвратить несколько атак.

Реакция

Представители десятков стран мира осудили теракты и выразили соболезнования семьям погибших. О произошедшем высказался официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид:

«Исламский эмират Афганистан» решительно осуждает взрывы, которые произошли в районе аэропорта Кабула <…>. Мы уделяем пристальное внимание безопасности и защите своего народа, и все виновные за это преступление будут найдены и строго наказаны», — заявил он.

В ходе экстренно созванной внеплановой пресс-конференции, последовавшей через несколько часов после первых взрывов, американский лидер Джо Байден признал ответственность за случившееся в Афганистане. Также президент отметил, что эвакуация американских граждан из Кабула будет продвигаться в прежнем режиме и на случай, если что-то пойдет не по плану, Вашингтон ищет возможность вывода своих людей из республики и после 31 августа.

При этом Байден сообщил о готовности отправить в Кабул большее количество солдат и анонсировал военно-воздушную операцию против ИГ в Афганистане.

«Тем, кто совершил это нападение, а также всем, кто желает Америке зла — мы этого не простим. Мы этого не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить. Я буду защищать наши интересы и наш народ всеми доступными мне способами», — сказал он.

На фоне резонансного события активизировались внутриамериканские оппоненты действующего президента и его администрации. Сенаторы-республиканцы обвиняют Байдена в некомпетентности и слабости, призывая его команду к отставке. В связи с произошедшим выступил и бывший глава США Дональд Трамп:

«Мы слабы, мы беспомощны. Нами управляют люди, которые не понимают, что делают. Этот теракт — самая позорная вещь, которая происходила с нашей страной».

Целевая аудитория

По мнению Бориса Рожина, заявления как Байдена, так и республиканцев нацелены прежде всего на американскую аудиторию. Так, президенту было необходимо продемонстрировать способность решительно отреагировать на гибель американских солдат. При этом здесь прослеживается противоречие: если в Белом доме отдают приказ атаковать ИГ, то получается, что США отнюдь не покончили с терроризмом, как заявлялось ранее.

«Получается, что не покончили и в Афганистане придется проводить авиаудары. Они противоречат сами себе, что, скорее всего, говорит об ориентированности этих заявлений на внутреннюю аудиторию, которой потом покажут какие-то картины, допустим, ударов бомбардировщиков, дронов по каким-то боевикам и объявят, что это возмездие», — считает Рожин.

Представители Республиканской партии, в свою очередь, заявили, что они намерены добиваться расследования обстоятельств вывода войск и гибели военнослужащих в аэропорту. По мнению эксперта, эти усилия являются частью внутриполитической кампании, нацеленной на дискредитацию Байдена и действующей администрации перед выборами 2022 года в Палату представителей.

Что же касается заявлений об импичменте, то, как считает эксперт, они не несут реальной угрозы для политической позиции Байдена.

«У республиканцев нет необходимого количества голосов ни в Палате представителей, ни в Сенате США. Соответственно, провести процедуру даже через одну палату они не смогут. У них не получится даже повторить тот процесс, который был над Трампом произведен — зная, что до импичмента не дойдет, [демократы] все равно его (Трампа) подвергли процедуре», — отметил Борис Рожин.

Рассуждая о заявлениях президента касательно отправки дополнительных сил в Кабул и военной операции против ИГ, собеседник отмечает, что подобное можно будет осуществить исключительно в том случае, если Вашингтону удастся договориться с талибами о смещении сроков эвакуации на несколько дней или недель. В таком случае будет возможно направить какие-то силы для укрепления защиты аэропорта.

«Кроме того, для нанесения удара по ИГ американская армия не будет спрашивать разрешения у «Талибана» и просто направит бомбардировщики из Катара или Эмиратов, или же использует дроны. Они никогда не утруждали себя договоренностями с отдельными странами о том, бомбить или не бомбить. Тот же Пакистан они прекрасно бомбили без разрешения», — заключил Рожин.

Пощечина Америке

Произошедшая в Кабуле трагедия оценивается американскими политиками с точки зрения влияния на их собственный рейтинг, в то время как в центр внимания поставлено сообщение о гибели 13 и ранении 18 американских солдат. Безусловно, это трагическое событие для их семей. Однако если бы ни один американский гражданин не был задет взрывами при сохранении почти сотни убитых афганцев, то резонанс подобного масштаба не возник бы.

Между тем теракт является безусловным провалом региональной политики текущей и предшествующих американских администраций, так как они за двадцать лет пребывания в Афганистане не смогли подавить малочисленных представителей ИГ. Аэропорт, ставший символом бесславного ухода США из республики, попал в центр внимания мировых СМИ, чем и воспользовались радикалы: громкая акция в данном месте моментально напомнила о существовании ИГ и продемонстрировала неподконтрольность ситуации для американцев.

