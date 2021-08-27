Триатлонист Турбаевский отстранен от соревнований из-за нарушения допинговых правил

Москва, 27 августа. Антидопинговый отдел CAS признал российского спортсмена Владимира Турбаевского виновным в нарушении правил и отстранил его от выступлений в триатлоне.

Поводом для подозрений со стороны Спортивного арбитражного суда послужили отклонения в результатах анализов крови Турбаевского. Эксперты сверили образцы, собранные в июне и июле 2014 года и в августе 2020 года, и выявили отклонения, которые дали повод обвинить спортсмена в манипуляциях. Триатлониста признали виновным по статье 2.2 антидопинговых правил.

Теперь спортсмен не сможет представить страну на соревнованиях. Кроме того, все результаты спортсмена в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года будут аннулированы. А сам Турбаевский обязан заплатить штраф, размер которого составил внушительные 1100 долларов.