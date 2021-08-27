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В ПФР объяснили, как не потерять стаж работы при переходе на цифровую трудовую книжку
Общество
В ПФР объяснили, как не потерять стаж работы при переходе на цифровую трудовую книжку
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 27 августа. Россияне заметили исчезновение стажа работы из цифровых трудовых книжек. В пресс-службе Пенсионного фонда России рассказали, что можно сделать в этой ситуации.

Ранее жители Москвы жаловались, что из электронных трудовых книжек пропала информация о стаже работы. Исчезли данные о деятельности на предприятиях, которые уже ликвидированы.

«Возможно, работодатель неверно подал информацию, но и у меня, и у подруги одинаковые ошибки, именно с ликвидированными компаниями, то есть там, где ничего не докажешь», — сообщила жительница столицы в беседе с изданием «Ридус».

В Пенсионном фонде России сообщили, что за время внедрения цифровых трудовых книжек пользователи не сталкивались с серьезными проблемами. Однако если работник заметил, что отражены не все сведения о местах работы, то ему следует направить заявление работодателю. Скорее всего, он внес некорректные или неполные данные. Также можно обратиться в Пенсионный фонд России, организации-правопреемнику или в архив.

Как ранее сообщалось, трудовые книжки нового образца начнут использовать в России с 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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