Здание Института научной информации по общественным наукам восстановлено после пожара

Член президиума РАН Александр Румянцев и вице-президент РАН Владимир Чехонин приняли новое здание и оценили перспективы развития ИНИОН.

Зимой 2015 года в здании библиотеки ИНИОН произошел пожар, в результате которого сгорела или была залита водой значительная часть уникального библиотечного фонда. Сгорело, пришло в негодность и было расхищено мародерами около пяти миллионов книг.

За дело взялись строители. Старое здание было снесено, после чего полностью восстановлено по сохранившимся чертежам.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве / Елена Буколова

Новый ИНИОН обрел более современное подземное фондохранилище, способное вместить в себя до полумиллиарда книг, а по техническим характеристикам и вопросам пожаробезопасности оно оснащено по последнему слову техники. Были улучшены технологии хранения, реставрации и ухода за книгами. Теперь источники знаний обеспечены особым температурно-влажностным режимом и системой вентиляции, а новые экземпляры проходят сушку, обеспыливание, дезинфекцию и дезинсекцию.

Упрощена и работа библиотекаря. Теперь фолианты доставляются до читателей по монорельсовой системе, достаточно лишь нажать кнопку на цифровом планшете. Система позволяет доставить книгу из самого дальнего уголка хранилища всего за восемь минут.

«Мы сейчас находимся на станции, на которую будет приходить человек, из архивов выносить книгу, класть в тележку, и по заданному маршруту на планшете книга пойдет либо в другое хранилище, либо в читальный зал, либо на этажи для работы по реставрации, оцифровке, в любую точку этого здания. <…> Мы здесь с вами видим тележки, которые будут перемещать книги по зданию. Система подобно трамвайным путям будет переключаться посредством таких вот стрелок, и книги будут расходиться по зданию в нужном направлении», — объясняет работу книгоподачи генеральный директор ООО «Велес-Строй» Алексей Кожухов.

Здание библиотеки уже проходит финальные проверки Ростехнадзора. В библиотеку начинают возвращаться старые и поступать новые материалы.

«Вот здесь начнется жизнь сначала. Что абсолютно понятно, что библиотека получит новые материалы, собранные из разных мест, и восстановленные. Тогда станет ясно, сколько времени будет потрачено на то, чтобы все это оцифровать», — делится планами на будущее член президиума РАН Александр Румянцев.

Задачи перед собой ИНИОН ставит колоссальные, ведь предстоит не только разморозить и просушить весь старый архив, но и принять и оцифровать новый.

«Выведение на принципиально новый информационный уровень процесса накопления и обработки информации, применение искусственного интеллекта для того, чтобы в будущем решать не просто проблемы хранения, но и продуктивного использования этой информации. Это очень важно. Это важно для экспертизы, для прогнозирования, что является основой деятельности РАН сегодня», — поясняет вице-президент РАН Владимир Чехонин.

Библиотека Академии наук была основана Петром I более 300 лет назад. С тех пор тут копился и хранился общественный фонд России и СССР, а также газеты и печатные издания.