Лавров передаст волгоградскому музею 11 знамен времен Великой Отечественной войны

Волгоград, 27 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в церемонии передачи 11 знамен времен Великой Отечественной войны волгоградскому музею «Сталинградская битва».

Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, знамена пополнят коллекцию воинских частей и подразделений, которая уже насчитывает более 70 образцов.

«Среди переданных знамен будет штандарт 193-й стрелковой дивизии, стоявшей насмерть в районе заводского поселка завода "Красный Октябрь"», — говорится в пресс-релизе.

Торжественная церемония передачи знамен состоится уже в ближайшие дни на Мамаевом кургане.

Ранее под Волгоградом открыли памятник воинам-десантникам 114-го гвардейского стрелкового полка 37-й дивизии, павшим в Сталинградской битве. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны ВДВ РФ, представители местных органов власти, а также командование и личный состав Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.