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Украина рискует в скором времени остаться без Днепра
Политика
Украина рискует в скором времени остаться без Днепра
Prt Scr youtube.com  /  QHA - Qırım Haber Ajansı

Украинское издание Telegraf сообщает, что состояние великой реки ухудшается с каждым годом. Как отмечают специалисты, река попросту загнивает. Активно растут сине-зеленые водоросли, рыба умирает и всплывает на поверхность, а если вы решите искупаться в Днепре, то рискуете оказаться на койке инфекционной больницы.

«Редкая птица долетит до середины Днепра», — писал классик и был прав.

По-прежнему эта полноводная и широкая река остается главной водной артерией Украины. Но обрадовался бы Гоголь, узнав, что Днепр в самое ближайшее время рискует навсегда исчезнуть с лица земли? Думаем, нет. По данным экспертов, это может случиться в ближайшие десять лет.

Вблизи украинской столицы, где некогда князь Владимир крестил население, теперь видны обмелевшие берега. В советское время они были укреплены бетонными плитами, а сейчас зарастают камышом. Вода испещрена тиной, она цветет, вокруг видны кувшинки и водяной орех. Ее поверхность замусорена: пластик и прочие бытовые отходы плавают тут и там.

В других городах (Черкассы и Днепр) также заметны негативные изменения. Приходят тревожные сообщения и из Одессы, где в море засвидетельствована странная пенистая субстанция. И это не удивительно — Днепр впадает в Черное море.

Стоит отметить, что проблемы с рекой начались сразу же после госпереворота на Украине. Контролирующие органы снизили свою эффективность, что развязало руки компаниям, которые начали сливать отходы прямо в реку. Невежественное отношение к природе ради своей выгоды позволило им, не оглядываясь на экологические последствия, существенно сэкономить на очистных мероприятиях. Последний анализ проб воды в реке показал завышенное содержание фенолов, ионов аммония и аммиака. Все это — результаты выбросов, непрошедших должную очистку.

Вторая стадия, приведшая практически к гибели экосистемы Днепра, тоже политическая. Речь идет о перекрытии Северо-Крымского канала, который был прорыт еще во времена СССР. Сейчас гонящиеся за возможностью насолить России политические фигуры Украины своими руками уничтожают природу своей Родины. По прогнозам ученых, к 2030 году наступит точка невозврата — Днепр просто исчезнет с лица Земли.

Ранее жители Крыма подписали резолюцию о нежелании присоединиться обратно к Украине.

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Все новости / Политика / Украина рискует в скором времени остаться без Днепра
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