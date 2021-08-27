«Манчестер Сити» отказался от трансфера Роналду

Турин, 27 августа. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не перейдет в «Манчестер Сити», сообщил в Twitter-аккаунте журналист Фабрицио Романо.

По его словам, «горожане» решили отказаться от переговоров с Криштиану Роналду. Он уточнил, что сумма трансфера до этого момента не была зафиксирована.

««Сити» принял решение отказаться от переговоров с Криштиану Роналду. Он не перейдет в «Манчестер Сити» — позиция клуба стала предельно четкой в последние минуты», — написал журналист.

Романо также сообщил, что «Манчестер Юнайтед» связался с представителем Роналду, чтобы обсудить нюансы трансфера португальца из «Ювентуса». Он отметил, что в настоящее время совет директоров обсуждает финансовую сторону вопроса.

Ранее сообщалось, что боссы «Манчестер Сити» могут заплатить за трансфер португальца 30 млн евро. Нападающий сборной Португалии выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года.