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Лента
27 августа 18:41
18:39
Общество
Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому
18:38
Экономика
Производитель свинины «АПК Дон» перейдет в собственность таиландской CP Foods
18:35
Общество
В Москве пройдет международный конкурс «Лидеры цифровой трансформации»
18:34
Общество
Милонов и Кормухин взяли на заметку опыт запрета гей-пропаганды в китайской соцсети
18:34
Общество
Путешественники назвали самые распространенные виды мошенничества в разных странах
18:34
Общество
Компания Renault представила новый электроседан Mobilize Limo
18:31
Армия
Шойгу обсудил с главой Татарстана ход выполнения госзаказа оборонными предприятиями
18:31
Весь мир
В Колумбии на мирные протесты вышли шесть тысяч человек
18:30
Происшествия
СК возбудил дело по факту ранений жителей Донецка из-за обстрела ВСУ
18:30
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Обвиняемый в убийстве школьницы арестован. События дня
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Обвиняемый в убийстве школьницы арестован. События дня
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Обвиняемый в убийстве тюменской школьницы арестован

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы Виталий Бережной арестован на два месяца. Накануне он дал признательные показания. Со слов Бережного, тот заманил в квартиру девочку и надругался над ней, после чего задушил и спрятал труп в холодильнике. Тело восьмилетнего ребенка, пропавшего 30 июня, нашли только 19 августа на берегу озера. Оно было замотано в полиэтилен и помещено в коробку из-под бытовой техники.

Норвежский суд рассмотрит вопрос об освобождении Брейвика

Обвиняемый в убийстве школьницы арестован. События дня
Global Look Press  / Alexander Widding/ZUMAPRESS.com

Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика, о чем он просил еще прошлой осенью. Преступник отбывает наказание за совершение терактов в стране десять лет назад, в июле 2011 года. Норвежский стрелок, прикрываясь борьбой с исламизацией Европы и мультикультурализмом, взорвал бомбу в правительственном квартале Осло. Затем, переодевшись в полицейского, расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря на острове Утойя. Большинство из 77 его жертв были подростками. Публичная расправа стала самым жутким терактом за всю историю Норвегии. В июле 2018 года погибшим от рук фанатика открыли памятник в Осло.

Паралимпийцы добыли три золота для сборной РФ

Обвиняемый в убийстве школьницы арестован. События дня
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Третий день Паралимпиады в Токио стал для российской сборной столь же урожайным, как и два предыдущих. Россиянин Альберт Хинчагов завоевал золото в толкании ядра в категории для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Российские шпажисты взяли медали высшей пробы, одолев китайских соперников в финале Паралимпийских игр в фехтовании на колясках. А Валерия Шабалина стала чемпионкой в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. В активе наших героев спорта — девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых медалей.

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