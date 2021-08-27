Обвиняемый в убийстве школьницы арестован. События дня

Обвиняемый в убийстве тюменской школьницы арестован Обвиняемый в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы Виталий Бережной арестован на два месяца. Накануне он дал признательные показания. Со слов Бережного, тот заманил в квартиру девочку и надругался над ней, после чего задушил и спрятал труп в холодильнике. Тело восьмилетнего ребенка, пропавшего 30 июня, нашли только 19 августа на берегу озера. Оно было замотано в полиэтилен и помещено в коробку из-под бытовой техники.

Норвежский суд рассмотрит вопрос об освобождении Брейвика Global Look Press / Alexander Widding/ZUMAPRESS.com Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика, о чем он просил еще прошлой осенью. Преступник отбывает наказание за совершение терактов в стране десять лет назад, в июле 2011 года. Норвежский стрелок, прикрываясь борьбой с исламизацией Европы и мультикультурализмом, взорвал бомбу в правительственном квартале Осло. Затем, переодевшись в полицейского, расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря на острове Утойя. Большинство из 77 его жертв были подростками. Публичная расправа стала самым жутким терактом за всю историю Норвегии. В июле 2018 года погибшим от рук фанатика открыли памятник в Осло.