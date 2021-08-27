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Двух белорусов задержали в России за регулярные кражи из фур

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:48
Происшествия
Двух белорусов задержали в России за регулярные кражи из фур
moskal.in.ua

Владимир, 27 августа. Белорусские правоохранители передали российским коллегам информацию о двух криминальных лидерах, которые грабили большегрузы.

В ходе совместных мероприятий оперативников управления ГУБОПиК МВД по Витебской области и сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Владимирской области были выявлены и задержаны двое представителей криминального мира. Речь идет о 42-летнем и 54-летнем жителях города Орша, которые украли товары на общую сумму свыше 1 миллиона российских рублей. Фигуранты промышляли кражей во время стоянок фур на заправках в специально отведенных для этого местах. В частности, добычей злоумышленников становились продукты питания, бытовая техника и строительные материалы.

Было установлено, что мужчины имеют огромный опыт в этой сфере, за что уже привлекались к уголовной ответственности как в Белоруссии, так и в России. Один из них позиционировал себя как уголовный авторитет.

В итоге мужчин арестовали. Российские правоохранители возбудили в отношении них уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

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владимир грабители фуры
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