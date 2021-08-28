Эксперт рассказала, как работать с «зазвездившимися» сотрудниками

Сотрудники-звезды нужны бизнесу. Они двигают компанию вперед, показывают отличные результаты, умеют не только профессионально работать, но и вдохновлять остальную команду. Главное — уметь различать «звезд горящих» от «поймавших звезду». Об этом ФАН рассказала генеральный директор HR-агентства Favourite Partners Наталья Дубинникова.

«Зазвездившиеся» сотрудники («поймавшие звезду») — это люди с высоким уровнем экспертности, но их поведение мешает работе и влияет на результаты, хотя не всегда это заметно сразу. Сотрудник начинает гнуть свою линию, когда чувствует свою незаменимость.

«Тогда появляются особенные требования, нежелание подчиняться общим правилам, делать неинтересную для себя (но важную для бизнеса) часть работы. Часто такие люди бывают конфликтны, с ними сложно взаимодействовать коллегам и начальству. Звезды считают, что всегда лучше всех знают, что делать, учат и поучают других, нарушают субординацию. И, конечно, всегда хотят высокую заработную плату. Это сложно для бизнеса во всех смыслах», — считает Наталья Дубинникова.

Из личного архива Натальи Дубинниковой /

По ее мнению, токсичные люди ни в одной организации не нужны, даже если они обладают высокой экспертизой. В таких случаях со звездой прощаются и нанимают более лояльных и эмпатичных сотрудников.

«Предприниматели и топ-менеджеры, эйчары говорят о том, что готовы работать со звездами, если изучить их мотивацию и найти подход, если пользы от сотрудника больше, и его знания, навыки, опыт перекрывают сложности. Такое часто случается, когда в основе звездности лежит талант человека, уникальная способность, которую нельзя повторить. В других случаях звездой становится очень редкий специалист. Бывают настолько узкие специальности, где экспертов можно пересчитать по пальцам даже в рамках страны. Сотрудника берут на любых условиях, потому что он нужен. Но, как правило, проектно, на несколько месяцев — чтобы компания смогла перенять опыт, разобраться в нюансах и систематизировать полученные знания. В последние год-два, из-за пандемии в том числе, такой проектный формат встречается все чаще, и он очень удобен для компаний», — рассказала Наталья Дубинникова.

Что делать, если вы наняли звезду? Сразу обговаривайте правила и ставьте границы. Эксперт рекомендует рассказать пару красочных историй про «одного звездного сотрудника, который здесь уже не работает». Загружайте звезду. Они любят сложные интересные задачи. Следите за климатом в команде. Нет ли конфликтов? Какая обстановка в офисе? Все ли эмоционально стабильны? Прощайтесь сразу, если понимаете, что звезду не опустить с небес на землю, и это угрожает вашему бизнесу.

И главное — развивайте экспертизу внутри организации. Очень важно не надеяться на одного человека, который придет и поведет вас к светлому будущему, а строить систему. Развивайте наставничество, составляйте регламенты, чек-листы, гайды. Передавайте опыт. Нанимайте внешних тренеров. Делайте все, чтобы ваш бизнес не зависел от конкретных людей. В долгосрочной перспективе — это самое правильное решение и выгодная инвестиция в будущее.