«Калашников» создаст оружие, способное выслеживать противника

Москва, 27 августа. Специалисты ГК «Калашников» приступили к разработке уникального стрелкового оружия, которое сможет управлять данными о расположении противника и выслеживать его.

Новинка позволит повысить ситуационную осведомленность военных, передает ТАСС. ГК «Калашников» работает над оружием совместно с предприятиями-соисполнителями. Прототип новейшего стрелкового комплекса уже прошел испытания.

Представители предприятия продемонстрировали образец во время Международного военно-технического форума «Армия-2021» в Кубинке.

В «Калашникове» полагают, что применение этого вооружения повысит эффективность как войскового подразделения в целом, так и отдельного военнослужащего в частности. Возможности комплекса стрелкового оружия позволят увеличить вероятность и скорость поражения мишеней противника.