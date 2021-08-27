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Директор Творческого союза художников отметил талант главы Минобороны РФ Шойгу
Общество
Директор Творческого союза художников отметил талант главы Минобороны РФ Шойгу
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Казань, 27 августа. Министру обороны Сергею Шойгу присвоили звание почетного художника Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства РФ.

Диплом Шойгу вручал лично директор союза Сергей Коломийцев. Церемония прошла в рамках выставки работ министра обороны России «Творчество ради жизни», которая в настоящий момент проходит в Казани. Президент Татарстана Рустам Минниханов самолично пригласил Шойгу посетить экспозицию.

«Спасибо, но я абсолютно не заслуживаю», — сказал министр обороны, когда ему торжественно вручали документ.

Коломийцев, в свою очередь, пояснил, что это вовсе не так. В союзе художников посчитали, что Шойгу имеет огромный талант и творческий потенциал.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу совместно с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым заложили первый камень в фундамент нового военного госпиталя в Казани.

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