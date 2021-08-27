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Россия удержалась на третьем месте медального зачета Паралимпиады

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:44
Спорт
Россия удержалась на третьем месте медального зачета Паралимпиады
Global Look Press  /  Masahiro Jinhee Lee

, 27 августа. Российская сборная замкнула тройку лидеров по количеству наград в таблице стран — участников Паралимпийских игр в Токио.

Российские спортсмены вновь успешно представили страну на Паралимпийских играх в Токио. Участники смогли удержать позиции к концу третьего дня соревнований. В настоящий момент они принесли в копилку сборной 26 наград.

Спортсменам удалось завоевать три золотые медали, а также две серебряные и четыре бронзы на третий день соревнований. На первом месте остается сборная Китая, вторую строку в медальном зачете удерживают паралимпийцы из Великобритании.

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