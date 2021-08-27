Кинорынок Венецианского фестиваля впервые пройдет с фокусом на российскую индустрию

Венеция, 27 августа. Индустриальная площадка Венецианского кинофестиваля Venice Production Bridge впервые будет организована с фокусом на российских представителей индустрии.

Участники смогут посетить важные деловые мероприятия, которые направлены на объединение ведущих деятелей из России и Италии. Соответствующей новостью поделились в пресс-службе «Роскино». Как отметили в компании, весомое участие представителей России в тематических фестивалях индустрии кино началось в 2021 году с Канн. Именно там, подчеркнули в пресс-службе, началось обсуждение инициативы «Фокус на Россию».

«И вот уже через полтора месяца, на фестивале в Венеции, совместно с Национальной ассоциацией в области кинопромышленности и смежных индустрий ANICA «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино впервые в истории Венецианского кинофестиваля представляет возможности российской киноиндустрии столь широко в рамках бизнес-программы», — поделилась генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова.

Венецианский кинофестиваль будет проводиться на острове Лидо в Италии. Мероприятие пройдет с 1 по 11 сентября.

В России осенью тоже не обойдется без важных для индустрии мероприятий. Фестиваль сериалов «Пилот» пройдет в Иваново с 10 по 12 сентября.