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«Газпром»: строительство «Северного потока — 2» находится на финальной стадии

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:41
Экономика
«Газпром»: строительство «Северного потока — 2» находится на финальной стадии
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 августа. Пресс-служба «Газпрома» прокомментировала сроки реализации проекта «Северный поток — 2».

Сейчас газопровод «Северный поток — 2» практически достроен. Согласно информации представителей отечественного концерна, магистраль находится на финальной стадии строительства.

Немецкие СМИ ранее предположили, что законодательство Европейского союза вынудит «Газпром» продать компанию —оператора трубопровода. Соответствующим мнением поделились в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Газпром» уже подсчитывал потенциальный объем энергоносителя, который корпорация сможет поставить по новому газовому маршруту в европейский регион.

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Газпром газопровод Северный поток — 2
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