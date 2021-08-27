«Газпром»: строительство «Северного потока — 2» находится на финальной стадии

Москва, 27 августа. Пресс-служба «Газпрома» прокомментировала сроки реализации проекта «Северный поток — 2».

Сейчас газопровод «Северный поток — 2» практически достроен. Согласно информации представителей отечественного концерна, магистраль находится на финальной стадии строительства.

Немецкие СМИ ранее предположили, что законодательство Европейского союза вынудит «Газпром» продать компанию —оператора трубопровода. Соответствующим мнением поделились в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Газпром» уже подсчитывал потенциальный объем энергоносителя, который корпорация сможет поставить по новому газовому маршруту в европейский регион.