Момент взрыва сразу 15 высоток в Китае попал на видео

Пекин, 27 августа. Массовый снос 15 недостроенных многоэтажных домов прошел в китайском городе Куньмин, провинция Юньнань. Момент взрыва зданий попал на видео.

Строительство высоток началось в 2011 году и остановилось в 2013 году из-за нехватки финансирования. Местные власти приняли решение снести многоэтажки, потому что собственник так и не смог найти средства и забросил их.

Взрывные работы проводились с соблюдением требований безопасности. Всех жителей ближайших домов эвакуировали, территорию огородили. Администрация города заранее предупредила людей о предстоящих работах.