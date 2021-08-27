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Момент взрыва сразу 15 высоток в Китае попал на видео

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:42
Происшествия
Момент взрыва сразу 15 высоток в Китае попал на видео
pixabay.com

Пекин, 27 августа. Массовый снос 15 недостроенных многоэтажных домов прошел в китайском городе Куньмин, провинция Юньнань. Момент взрыва зданий попал на видео.

Строительство высоток началось в 2011 году и остановилось в 2013 году из-за нехватки финансирования. Местные власти приняли решение снести многоэтажки, потому что собственник так и не смог найти средства и забросил их.

Взрывные работы проводились с соблюдением требований безопасности. Всех жителей ближайших домов эвакуировали, территорию огородили. Администрация города заранее предупредила людей о предстоящих работах.

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китай снос высотки
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