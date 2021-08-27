Британские антропологи выяснили, чем питались жертвы извержения Везувия

Лондон, 27 августа. Ученые из Великобритании воссоздали образ жизни и особенности питания римлян, не успевших спастись при извержении вулкана Везувия в 79 году н.э.

Сотрудники центра биоархеологии Йоркского университета совместно с коллегами из США и Италии применили изотопный метод при исследовании костей погибших жителей древнего Геркуланума. Эти люди были заживо погребены под пеплом при извержении Везувия. Антропологи нашли останки 340 человек.

Для исследования использовали кости 17 взрослых людей. С помощью анализа аминокислот и данных о процессе синтеза белков ученые сделали выводы о рационе питания римского общества.

Выяснилось, что мужчины и женщины употребляли совершенно разную пищу, как по характеру продуктов, так и по их пропорциям. Женщины предпочитали молочную пищу и фрукты, а мужчины выбирали рыбу и злаки. Исследователи полагают, что это было связано со статусом жителей и их образом жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Planet Today.

Останки неизвестного вида древнего человека были обнаружены ранее при раскопках в районе пещеры Леанг Паннинге в Индонезии. Предполагается, что учеными был открыт новый тип древнего человека. Он относится к группе тоалийцев, вымерших около 1500 лет назад.