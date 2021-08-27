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Технологию искусственного интеллекта внедрят в российский танк Т-14 «Армата»
Армия
Технологию искусственного интеллекта внедрят в российский танк Т-14 «Армата»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Кубинка, 27 августа. Новейший российский танк Т-14 «Армата» будет снабжен искусственным интеллектом. Об этом рассказал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Глава предприятия отметил, что в данный момент инженеры уже ведут работы по модернизации бронемашины, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что помимо искусственного интеллекта в танк будут внедрены и другие улучшения.

По словам Потапова, «Армата» является уникальным образцом бронетехники, существенно отличающимся от всех мировых аналогов. В будущем танк может стать базой, которая задаст вектор развития на десятилетия вперед.

Отмечается, что «Армата» является единственный в мире танком третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, для уничтожения живой силы противника как в укрытиях, так и на открытой местности, а также для обеспечения поддержки наступления мотострелковых подразделений.

Ранее сообщалось, что доработанный вариант танка Т-14 «Армата» вызвал интерес гостей форума «Армия-2021». В этом году бронемашину не стали ограждать от посетителей, благодаря чему любой желающий может лучше изучить ее конструкцию.

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россия армата искусственный интеллект
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