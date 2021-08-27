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Депутат Нилов рассказал, как улучшить финансовое положение семей с детьми
Экономика
Депутат Нилов рассказал, как улучшить финансовое положение семей с детьми
pixabay.com

Москва, 27 августа. Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов перечислил меры, которые могут быть направлены на обеспечение стабильности финансового положения семей с детьми.

Обратив внимание на отрицательный прирост населения России, он призвал проработать дополнительные меры поддержки россиян. Так, чиновник предложил сделать адресными ряд выплат.

«Надо поддерживать многодетные семьи, стимулировать рождаемость, бороться с абортами. Причем, именно бороться, а не запрещать», — уверен собеседник издания.

В ходе разговора с журналистами Нилов указал на законопроект, где предлагается выплачивать материнский капитал на третьего ребенка. Также депутат предлагает пересмотреть прожиточный минимум, на основании которого производится расчет ряда пособий для граждан страны.

Правительство России намерено направить на детские выплаты дополнительные 21,5 млрд рублей. Речь идет о пособиях, предназначенных детям в возрасте от трех до семи лет.

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госдума материнский капитал выплаты
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