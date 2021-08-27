В Краснодаре состоялась передача боевого знамени времен Великой Отечественной войны

Краснодар, 27 августа. Боевое знамя 59-й гвардейской стрелковой дивизии по распоряжению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу передали Краснодарскому краю.

По имеющейся информации, дивизия была сформирована 7 марта 1942 года в Армавире. Ее боевое знамя 27 августа было передано генерал-лейтенантом Николаем Гостевым представителям региона.

«Наш край с честью и великим уважением перед памятью наших предков будет хранить эту боевую реликвию», — заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Стоит отметить, что 59-я стрелковая дивизия прошла большую часть Европы, военнослужащие освобождали Румынию, Болгарию, Будапешт и Вену. Окончание Великой Отечественной войны личный состав дивизии встретил в Австрии.

Ранее сообщалось, что сводный отряд Мордовского патриотического объединения «Поиск» вернулся из военно-исторической экспедиции «Западный фронт». Поисковики две недели работали на месте кровопролитных боев времен войны. Им удалось обнаружить останки 18 красноармейцев.