Маленький ребенок за рулем Lexus в Кирове привлек внимание полиции

Киров, 27 августа. Кировские правоохранители начали проверку после публикации в Сети видеозаписи, на которой водитель иномарки усадил маленького ребенка за руль и проехал с ним по улицам города.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, все произошло вечером в четверг, 26 августа. В сообществе «Место происшествия» в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на кадры которой попал водитель внедорожника Lexus, ехавший по оживленной дороге с маленьким ребенком на коленях.

«Очевидцы были в шоке, когда увидели за рулем «Лексуса» маленького мальчика. Судя по всему, в плотном потоке машин папа решил поучить сына вождению», — подписал видео автор публикации.

В региональном управлении МВД заявили, что правоохранители начали проверку опубликованной информации, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Личность автовладельца будет установлена по госномеру машины, его опросят. Отмечается, что в действиях мужчины можно усмотреть сразу несколько нарушений законодательства.