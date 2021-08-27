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ООН оказывает помощь Венесуэле после сильных наводнений
Весь мир
ООН оказывает помощь Венесуэле после сильных наводнений
globallookpress.com/ZUMAPRESS.com  /  ©Juan Carlos Hernandez

Каракас, 27 августа. Организация Объединенных Наций оказывает гуманитарную помощь Венесуэле по причине сильных наводнений, которые привели к гибели по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

«По данным ООН, 10 из 24 штатов Венесуэлы тяжело пострадали от обильных ливней с начала мая», — заявил Дюжаррик в ходе пресс-конференции.

Из-за сильных дождей службы организации работают в наиболее пострадавшем штате Мерида, где поддерживают местные службы спасения.

Стихийные бедствия привели к отключению электричества в некоторых муниципалитетах и ущербу 800 жилых домов, 60 из которых были полностью разрушены. Также пострадали штаты Апуре, Боливар, Яракуй и Сулия.

26 августа вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о наличии «постоянного воздушного пути для оказания помощи и комплексного ухода для семей, которые стали жертвами обильных ливней».

По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), за первые шесть месяцев 2021 года Венесуэла получила 279,4 млн помощи — больше, чем за тот же период в 2020 году.

ООН оказывает помощь Венесуэле после сильных наводнений
Global Look Press  / x99 / ZUMAPRESS.com

Режим ЧС

Количество смертей в результате проливных дождей, вызвавших оползни и наводнения на западе Венесуэлы, достигло 20. Еще 17 человек пропали без вести.

По заявлению министров внутренних дел Ремихио Себальоса, более 54 тысяч жителей страны пострадали в результате стихийного бедствия. В связи с этим власти Венесуэлы ввели режим ЧС в девяти штатах. По прогнозам ливни продолжатся еще неделю.

В наибольшей степени пострадали некоторые районы Мериды, где река Мокотиес вышла из берегов и наводнила населенные пункты, оставшиеся в результате без электричества и телефонной связи. Кроме западных штатов, дожди также затронули столицу Каракас.

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в целом по всей стране были разрушены 8000 зданий в 11 штатах. По утверждению главы государства, экстремальные погодные условия связаны с климатическими изменениями. По словам ученых, глобальное потепление повышает риск проливных дождей по всему миру.

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