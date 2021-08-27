ООН оказывает помощь Венесуэле после сильных наводнений

Каракас, 27 августа. Организация Объединенных Наций оказывает гуманитарную помощь Венесуэле по причине сильных наводнений, которые привели к гибели по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

«По данным ООН, 10 из 24 штатов Венесуэлы тяжело пострадали от обильных ливней с начала мая», — заявил Дюжаррик в ходе пресс-конференции.

Из-за сильных дождей службы организации работают в наиболее пострадавшем штате Мерида, где поддерживают местные службы спасения.

#27Ago Este jueves 26 de agosto, @caritasdevzla en #Mérida #Venezuela, en alianza con la fundación @Paulandinos, distribuyeron más de 30.000 litros de agua y 16 toneladas de alimentos en los habitantes de Santa Cruz de Mora afectados por las lluvias. pic.twitter.com/owBp1nHjYO — Hector Cortez Ruiz (@hectorcortez7) August 27, 2021

Стихийные бедствия привели к отключению электричества в некоторых муниципалитетах и ущербу 800 жилых домов, 60 из которых были полностью разрушены. Также пострадали штаты Апуре, Боливар, Яракуй и Сулия.

#Inundaciones y #deslizamientos en #Venezuela???????? por fuerte temporal que obliga abrir las puertas de La Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, La segunda presa más grande en términos de volumen de embalse, que es de 135 mil millones de metros cúbicos.



ℹ @Arab_Storms#EG pic.twitter.com/HD1OADWiuf — ESPECIGEST (@ESPECIGEST) August 27, 2021

26 августа вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о наличии «постоянного воздушного пути для оказания помощи и комплексного ухода для семей, которые стали жертвами обильных ливней».

#ENVIDEO????| El estado #Mérida, #Venezuela????????, es uno de los más perjudicados por las #lluvias .Hasta el momento, 35.646 personas resultaron afectadas y 8.098 viviendas sufrieron daños‼️



Amplíe esta información???? pic.twitter.com/S6i3wE4mx5 — teleSUR TV (@teleSURtv) August 27, 2021

По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), за первые шесть месяцев 2021 года Венесуэла получила 279,4 млн помощи — больше, чем за тот же период в 2020 году.

Global Look Press / x99 / ZUMAPRESS.com

Режим ЧС

Количество смертей в результате проливных дождей, вызвавших оползни и наводнения на западе Венесуэлы, достигло 20. Еще 17 человек пропали без вести.

Al menos 20 personas perdieron la vida tras las intensas lluvias que dejaron graves inundaciones en zonas de Tovar, oeste de Mérida, #Venezuela. (23.08.2021). #Extreme #Floods #zabedrosky pic.twitter.com/pBWbWDCSoB — ⚠Climática Mundial???? (@deZabedrosky) August 27, 2021

По заявлению министров внутренних дел Ремихио Себальоса, более 54 тысяч жителей страны пострадали в результате стихийного бедствия. В связи с этим власти Венесуэлы ввели режим ЧС в девяти штатах. По прогнозам ливни продолжатся еще неделю.

В наибольшей степени пострадали некоторые районы Мериды, где река Мокотиес вышла из берегов и наводнила населенные пункты, оставшиеся в результате без электричества и телефонной связи. Кроме западных штатов, дожди также затронули столицу Каракас.

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в целом по всей стране были разрушены 8000 зданий в 11 штатах. По утверждению главы государства, экстремальные погодные условия связаны с климатическими изменениями. По словам ученых, глобальное потепление повышает риск проливных дождей по всему миру.