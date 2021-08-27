Полчища комаров «атаковали» Ростовскую область, опубликовано видео

Ростов-на-Дону, 27 августа. Окрестности донской столицы, в частности Неклиновский район Ростовской области, атаковали полчища зеленых комаров. Очевидцы отмечают, что эти насекомые при дневном свете не очень активны, зато в ночное время от их стай не скрыться.

Специалисты уверяют, что этот тип комара для человека не опасен. Они не являются кровососущими и называются комары-звонцы.

Зоолог ЮФУ, к.б.н., доцент кафедры зоология Алексей Тихонов говорит, что подобные явления наблюдаются в области каждый год, единственная разница — это их локация.

«Это зеленые травяные комары. Они на сто процентов безопасны, так как достигнув взрослого возраста вообще не питаются. Используют тот запас, который накопили, пока были в состоянии личинки. Их личинки, как и всех комаров, живут в воде. Такое огромное количество комаров означает только то, что они одновременно отложили яйца и вылупились. Это связано с колебанием температуры, и даже если какие-то особи отложили яйца раньше, особенность этого вида такова, что все личинки выравниваются в возрасте. Поэтому, когда теплеет, все комары выходят одновременно. За лето обычно проходит несколько поколений и несколько циклов, так как этот комар живет всего лишь несколько дней», — рассказал зоолог Алексей Тихонов.

Также ученый пояснил, что такая огромная масса комаров выполняет функцию биомассы, так как служит хорошей кормовой базой для насекомоядных, например — пауков.

Жители Неклиновского района давно привыкли к такому явлению и ничего необычного в нем не видят. Единственное, что их иногда раздражает, это звон, который издают полеты комариных стай, за что, кстати, эти зеленые комарики и получили свое прозвище.

Ранее ФАН сообщал, что Роспотребнадзор предупредил о передаваемых через укусы комаров инфекциях. Посредством комариного укуса можно заразиться туляремией, дирофилярией, японским энцефалитом, лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), Батаи, Синдбис, Леса Семлики и другими.