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Опубликован топ-10 популярных российских фильмов в 2021 году

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:18
Общество
Опубликован топ-10 популярных российских фильмов в 2021 году
Кадр из фильма «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

Москва, 27 августа. Онлайн-кинотеатр Okko в честь Дня российского кино выбрал десятку самых просматриваемых в 2021 году фильмов, произведенных в России.

В топ-10 попали картины, которые вышли в российский прокат в этом и прошлом годах. Возглавил рейтинг фильм Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла». Это вторая часть нашумевшей в 2017 году картины о попадании обычного парня Ивана из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. Лента получила восторженные отзывы, и кинематографисты приступили к съемкам третьей части. Новая картина, релиз которой запланирован на конец 2021 года, получила подзаголовок «Посланник Тьмы».

Вместе с фильмом Дьяченко в список попали новогодняя сказка «Серебряные коньки», комедии «Пара из будущего», «Родные», драмы «Глубже!» и «На острие». Также пользуется популярностью биографический фильм о советском футболисте Эдуарде Стрельцове. В картине «Стрельцов» главную роль исполнил Александр Петров. Еще одной лентой, покорившей сердца кинозрителей, стала работа Александра Домогарова — младшего «Пальма».

«Российские фильмы и сериалы традиционно пользуются большим спросом», — заявил генпродюсер мультимедийного сервиса Джаник Файзиев.

Интересно, что многие фильмы из списка полюбились россиянам еще весной. В мае зрители чаще всего смотрели комедии «Родные» и «Пара из будущего», сериалы «Чикатило», «Нежность», «Вампиры средней полосы», а также вторую часть «Последнего богатыря».

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кино последний богатырь okko
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