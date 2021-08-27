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Пограничники Литвы натравили собак на беженцев, чтобы вытеснить их в Белоруссию

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:24
Политика
Пограничники Литвы натравили собак на беженцев, чтобы вытеснить их в Белоруссию
pasienis.lt  /  Пресс-служба VSAT

Минск, 27 августа. Пограничники Литвы вытеснили 17 беженцев на территорию Белоруссии, натравив на них собак.

Как сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, беженцы просили у Литвы предоставить им соответствующий статус, но в ответ получили угрозы.

«Вместо этого в нарушение всех международных норм их доставили к белорусской границе под угрозой применения физической силы и оружия», — сообщили в белорусском ведомстве.

Ранее главы МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что некоторые литовцы живут хуже, чем мигранты-нелегалы, которым правительство предоставило все необходимое. Как сообщил экс-депутат от Клайпеды Вячеслав Титов, многие граждане Литвы остались без работы и получают дотации, которых не хватает даже на питание, в то время как Вильнюс тратит огромные суммы на мигрантов.

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беженцы белоруссия литва
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