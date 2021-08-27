«Трупный запах стоял более полугода»: в ЛНР рассказали о зверствах ВСУ в Донбассе

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что Вооруженные силы Украины проявляли звериную жестокость по отношению к гражданскому населению. Также появилась информация, что в Первомайске нашли останки как минимум 50 жертв в массовом стихийном захоронении.

Результаты экспертиз с мест захоронений будут отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Уже удалось извлечь 30 останков погибших при обстреле городов украинскими военными.

Военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о зверствах ВСУ и о том, что же на самом деле происходило в городе Первомайске в 2014–2015 годах, когда украинская армия наносила удары из запрещенного международными конвенциями вооружения.

«Очень сложно сказать, сколько массовых захоронений находится в Донбассе. Поскольку то, что происходило в 2014 и в 2015 годах, — даже не описать словами. Тогда по городу Первомайск регулярно наносились ракетные удары из РСЗО «Град» — каждая из этих машин выпускала полные пакеты (40 снарядов). Вы представляете, что происходило в то время: не было связи, света. Люди, которые время от времени выходили из подвалов, обнаруживали трупы, которые были настолько изувечены, что невозможно было опознать — это мужчина или женщина. Это был настоящий ужас, который очень сложно описать», — заявил он.

Как отметил военный эксперт, трупный запах стоял в городе более полугода. Подполковник запаса своими глазами видел разрушения после обстрелов Вооруженных сил Украины.

«Все эти тела собирались местным населением. Хоронили людей, чтобы животные не растаскивали трупы по городу. Трупный запах в Первомайске стоял более полугода. Я неоднократно посещал Первомайск, в том числе сопровождал журналистов и военных корреспондентов. Весь этот ужас запечатлен на кадрах. Мы приезжали спустя 10–15 минут после того, как украинские войска «отработали» по городу. Целые пролеты многоэтажек складывались как карточный домик. Силы МЧС просто не успевали разгребать то, что натворила украинская армия», — заявил собеседник ФАН.

Новостное агентство Харьков / Георгий Медведев

Марочко отметил, что киевские силовики целенаправленно били по мирному городу из тяжелых систем, даже применяя фосфорные и кассетные боеприпасы.

«Это был настоящий геноцид. Против мирных граждан использовалось запрещенное всеми конвенциями вооружение, в том числе фосфорные и кассетные боеприпасы. Город Первомайск — стратегический населенный пункт и танкоопасное направление, где ВСУ могли осуществить танковый прорыв. Украинская армия предпринимала многократные попытки захватить Первомайск, но у них ничего не выходило, поскольку даже мирные жители, которые сидели в подвалах, прячась от обстрелов ВСУ, помогали ополчению, подносили снаряды. Взять Киеву город не удалось. Спасти город нам удалось очень тяжелой ценой. Мест массовых захоронений в Первомайске — огромное количество, никто не знает точного числа. Сколько точно людей погибло в то время — также никто не может точно определить, потому что это был настоящий и кромешный ад на земле», — заявил Марочко.

По словам военного эксперта, киевские власти заслуживают самого жесткого наказания, по всем международным нормам. Он отметил, что в будущем обязательно будет создан трибунал по типу Нюрнбергского, а на скамье подсудимых окажутся все виновные, как это было после Великой Отечественной войны.

Ранее известный российский политик Франц Клинцевич заявил, что Украина по вине своих властей превратилась в «чудовище».