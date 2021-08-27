Сергей Миронов предложил внедрить «справедливое наблюдение» на выборах

Красноярск, 27 августа. Современные эсеры предложили собственный механизм по контролю и наблюдению на выборах в Красноярском крае. Об этом заявили в партии «Справедливая Россия — За правду».

Лидер политсилы Сергей Миронов описал идею «справедливого наблюдения». Партия намерена привлечь к проекту 120 тысяч человек. По мнению Миронова, Красноярску нужен такой механизм. Региональный избирком действует с упорством обреченного, пишет издание «Аргументы недели».

«За Красноярском уже несколько лет тянется слава города, в котором власти плюют на мнение граждан», — отмечают эксперты.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова потребовала у глав регионов обеспечить всем партиям равные условия в связи с предвыборными скандалами.

Совет Федерации ранее предупредил о возможном вмешательстве в избирательный процесс. Запад уже подготовил черновики о «нарушениях» на выборах в России.