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Сергей Миронов предложил внедрить «справедливое наблюдение» на выборах

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:19
Политика
Сергей Миронов предложил внедрить «справедливое наблюдение» на выборах
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Красноярск, 27 августа. Современные эсеры предложили собственный механизм по контролю и наблюдению на выборах в Красноярском крае. Об этом заявили в партии «Справедливая Россия — За правду».

Лидер политсилы Сергей Миронов описал идею «справедливого наблюдения». Партия намерена привлечь к проекту 120 тысяч человек. По мнению Миронова, Красноярску нужен такой механизм. Региональный избирком действует с упорством обреченного, пишет издание «Аргументы недели».

«За Красноярском уже несколько лет тянется слава города, в котором власти плюют на мнение граждан», — отмечают эксперты.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова потребовала у глав регионов обеспечить всем партиям равные условия в связи с предвыборными скандалами.

Совет Федерации ранее предупредил о возможном вмешательстве в избирательный процесс. Запад уже подготовил черновики о «нарушениях» на выборах в России.

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выборы справедливая россия красноярский край
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