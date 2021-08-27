Число погибших при взрывах в аэропорту Кабула увеличилось до 170

Кабул, 27 августа. Количество погибших в результате вчерашних взрывов у здания кабульского аэропорта выросло со 110 до 170 человек, сообщает республиканский минздрав.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что жертвами двух взрывов у кабульской воздушной гавани стали 110 человек. В их числе военные США и мирные жители. Также известно, что как минимум 28 человек из числа погибших были участниками радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Ответственность за случившееся взяли на себя террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Они заявили, что выступают против формирования «Исламского эмирата Афганистан», и призвали талибов к созданию государства Хорасан. По мнению политолога Дмитрия Захарова, возросшая активность боевиков, в том числе в Ливии, объясняется временной остановкой контртеррористической операции «Аль-Карама».

1 Организация запрещена на территории РФ.