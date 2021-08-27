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Лавров: Германия засекретила информацию по «отравлению» Навального

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:29
Происшествия
Лавров: Германия засекретила информацию по «отравлению» Навального
ФБА «Экономика сегодня»

Рим, 27 августа. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Германия засекретила информацию по «отравлению» Алексея Навального.

Такое заявление руководитель Министерства иностранных дел России сделал на брифинге в Риме. Лавров предложил всем, кто заинтересован в установлении правды в этом вопросе, почитать стенограмму заседания немецкого парламента.

«Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы: что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается непонятно по каким причинам», — поделился Сергей Лавров.

По словам дипломата, стенограмма делалась на том заседании бундестага, когда депутаты задали немецкому правительству конкретные вопросы по ситуации с Навальным и его якобы имевшем место отравлении. Глава МИД высказал желание разобраться в том, что происходит.

Ранее Сергей Лавров оценил контакты между Россией и Евросоюзом. По словам министра иностранных дел, эти отношения в плачевном состоянии.

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