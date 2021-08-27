Депутат Железняк назвал теракты в Кабуле вызовом международной безопасности

Москва, 27 августа. Депутат Госдумы Сергей Железняк прокомментировал ситуацию в Афганистане и теракты в Кабуле.

По словам парламентария, взрывы в афганской столице стали серьезным вызовом для международной системы безопасности. Сейчас нет никаких гарантий, что ситуация в Афганистане стабилизируется в ближайшее время, говорит он.

«Нестабильность ситуации, риск разрастания террористической угрозы за пределы страны, массовое бегство афганцев – все это должно вызывать серьезную обеспокоенность международной общественности», — высказался депутат.

Как подчеркнул Железняк, теракты в Кабуле могут стать началом новой волны терроризма по всему миру. Теперь от новых властей Афганистана зависит стабилизация обстановки, заключил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции, где прокомментировал теракты в Афганистане. По его словам, необходимо ускорить содействие афганцам по формированию правительства в Кабуле на фоне взрывов.