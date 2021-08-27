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Разговоры о продаже «Северного потока — 2» появились в ЕС

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:26
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Экономика
Разговоры о продаже «Северного потока — 2» появились в ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Франкфурт-на-Майне, 27 августа. Согласно предположению газеты из Германии, отечественный концерн «Газпром» может продать компанию — оператора «Северного потока — 2».

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, что компания Nord Stream 2 AG может быть продана «Газпромом», чтобы привести новый трубопровод «Северный поток — 2» в соответствие с нормами, которые диктуются газовой директивой Европейского союза.

Одно из ключевых положений, которые указываются в документе ЕС, — необходимость разделения структур, которые поставляют природный газ, со структурами, которые занимаются поставками топлива.

«От продажи газопровода никуда не деться, говорят там», — пишут авторы статьи.

Газопровод «Северный поток — 2» ранее решили оставить в юрисдикции европейской директивы. Соответствующее решение было принято судом в Дюссельдорфе. Это стало отклонением апелляции Nord Stream 2 AG, поданной компанией — оператором на постановление Федерального сетевого агентства.

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Газпром газопровод Северный поток — 2
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