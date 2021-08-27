Своим неуспехом Босния и Герцеговина обязана Западу — советник лидера боснийских сербов

Радован Ковачевич, ближайший соратник и советник по внутриполитическим вопросам Милорада Додика в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах объяснил, почему Босния и Герцеговина в нынешнем формате нежизнеспособна, как западное международное сообщество превратило ее в дисфункциональное государство и почему Республика Сербская мечтает о выходе из его состава. Также политик подверг критике западный нарратив о «злотворном влиянии России» на Балканах и рассказал об исключительной поддержке Белградом сербского энтитета.

— Милорад Додик недавно заявил, что Босния и Герцеговина — «дохлая лошадь», с которой уже пора слезть. Как бы вы объяснили русскому читателю, что именно он имел в виду?

— Босния и Герцеговина после подписания Дейтонских соглашений в 1995 году — все мертвее и мертвее. Соглашения, которые мы подписали в 95-м, и которыми установлена конституционная структура БиГ — является единственным вариантом страны, на которую согласились все мы — представители трех конститутивных народов: сербов, хорватов и бошняков.

Постоянным насилием со стороны международного сообщества эта конституционная структура изменялась и создавалось искусственное унитарное государство, на которое мы никогда не давали согласия. Вероятно, часть западного международного сообщества надеялась, что таким образом Босния и Герцеговина станет более функциональной. Однако, напротив, она становилась все менее функциональной и все менее интересной.

Именно это стало причиной того, что народы в БиГ все дальше и дальше друг от друга. Если сейчас в Республике Сербской провести соцопрос, он покажет, что 95% людей не любят Боснию и Герцеговину, не считают своим государством и хотят, чтобы Республика Сербская была независимой, а не являлась частью БиГ. Если опросить людей в Сараево, они бы говорили о любви к Боснии и Герцеговине, но, если речь идет о БиГ вместе с Республикой Сербской — у людей в Сараево это не вызовет никаких эмоций.

Все, что мы получили от интервенционизма и правового насилия западного международного сообщества — люди еще сильнее отдалились друг от друга. И стремление сербского народа жить в своем государстве все сильнее, как все сильнее и желание бошняков и хорватов получить каждому из народов исключительно свое государство.

Это то, что мы в политической партии Милорада Додика поддерживаем и считаем, что это действительно лучшее решение: три государства в Боснии и Герцеговине, сотрудничающих между собой. Мы уверены, что в этом случае отношения между народами и этими государствами были бы намного лучше, чем в рамках сегодняшней БиГ.

Федеральное агентство новостей /

— В БиГ наибольшее число президентов, премьеров и министров в мире на душу населения. При этом на административные расходы уходит более половины бюджета страны. Почему страна не может нормально функционировать и находится в перманентном кризисе?

— Первое, что я должен сказать об этих занятных данных — о количестве президентов, правительств и министров — к Республике Сербской это не относится. Мы являемся абсолютно нормальной функциональной республикой, как и большинство республик в Европе. В Республике Сербской один президент, одно правительство, всего 16 министерств (менее, чем в большинстве европейских стран), один парламент. Нет никакого среднего уровня власти.

При этом в мусульмано-хорватской федерации — два парламента, два президента, премьер-министра и еще 10 кантонов, в каждом из которых есть все вышеперечисленное (каждый кантон имеет свои правительства с министрами — прим. ФАН).

В Боснии и Герцеговине, как и в любой конфедерации, есть совместные институции, в которых участвуют представители Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. Поскольку страна состоит из двух энтитетов и трех конститутивных народов, которые имеют своих представителей — и поэтому растет количество должностей.

Факт в том, что Республика Сербская полностью функциональна. В течение месяца после каждых выборов результаты полностью имплементируются: формируются все институции, новый созыв правительства, парламента, президент принимает присягу — все в максимально короткий срок.

В отличие от Республики Сербской (мусульманско-хорватская), Федерация Боснии и Герцеговины абсолютно дисфункциональна. Бошняки, составляющие большинство, и хорваты ни в чем не могут достичь договоренностей.

Выборы состоялись в октябре 2018 года. В ноябре все институции Республики Сербской были сформированы, если говорить о правительстве и парламенте. В Мусульмано-хорватской федерации это не сделано до сих пор: свои полномочия выполняют состав правительства и премьер, избранные еще в 2014-м году. Это говорит о том, что корень всех проблем в БиГ — всегда в Федерации Боснии и Герцеговины, в невозможности достижения договоренностей между бошняками и хорватами.

При этом западное международное сообщество постоянно пытается представить виновником всех проблем именно Республику Сербскую, которая им ни в коей мере не является. Своим неуспехом Босния и Герцеговина обязана международному сообществу, которое никогда не давало шанса Дейтонским соглашениям быть осуществленными в том виде, в котором они были подписаны в 1995-м году. Напротив, оно постоянно стремилось искусственным, анти-Дейтонским, антиконституционным способом создать так называемую унитарную, анациональную БиГ — выстроенную исключительно под бошняков. При этом действуя против интересов сербского и хорватского народов, против интересов Республики Сербской.

Представители Запада уже передали на уровень Боснии и Герцеговины сотни полномочий, на которые Республика Сербская имела право согласно Дейтонским соглашениям. И в надежде получить в итоге анациональную и функциональную БиГ добились еще большего провала.

— Какова сейчас роль европейских миротворцев (EUFOR)? Могут ли они влиять на решение кризиса в стране?

— Их никто не замечает. Мы знаем об их присутствии здесь, знаем, что СБ ООН время от времени продлевает их мандат. Но мы попросту не видим их присутствия. В этом смысле они абсолютно незначительны.

Возможно, есть какое-то сотрудничество между ними и Вооруженными силами Боснии и Герцеговины, но гражданам страны это неизвестно. Могут ли [миротворцы] помочь в разрешении кризиса или же, наоборот, создать проблемы — сложно сказать.

Похоже, что Евросоюз решил провести опыт: мол, а давайте направим некие вооруженные силы в Боснию и Герцеговину, пускай это будет своего рода экспериментом, за который нам не придется платить. Нам надоело быть пространством для чьих-то экспериментов. Мы хотим жить нормально, как и все остальные, и взять на себя ответственность за свою судьбу.

— Правительство Республики Сербской в 2019-м году приняло решение о формировании независимой комиссии по изучению событий в Сребренице и страданий сербов в Сараево. Что послужило этому причиной?

— После подписания Дейтонских соглашений Республика Сербская была обязана учредить комиссию по исследованию событий в Сребренице, а Федерация Боснии и Герцеговины — по изучению преступлений над сербским мирным населением в Сараево.

На Республику Сербскую оказывалось невероятное давление. Тем не менее была сформирована комиссия (в 2004 году — прим. ФАН), утвердившая уже известное заключение (о «геноциде» в Сребренице, — прим. ФАН). Но позже стали всплывать факты, которые мы обнаружили в ходе исследований: огромное число людей из списка жертв так называемого «геноцида» или погибли раньше, или до сих пор живы и регулярно голосуют на выборах.

Личный архив Радована Ковачевича /

Поэтому мы и аннулировали заключения той комиссии. С другой стороны, на Мусульмано-хорватскую федерацию не оказывалось никакого давления. Комиссия по исследованию событий и сербских гражданских жертв в Сараево так и не была сформирована.

Тогда Республика Сербская заявила: «Ладно, очевидно, что эта комиссия по событиям в Сребренице прибегала к огромному количеству манипуляций и в целом работала под давлением извне, а не так, как следует — с серьезным и аналитическим подходом». И тогда Республика Сербская учредила новые комиссии по изучению событий и в Сараево, и в Сребренице, на которые необходимо было пролить свет в историческом контексте.

— Как вы оцениваете результаты докладов, с которыми недавно выступила независимая комиссия? Могут ли они изменить западный нарратив о событиях 1990-х годов, который представляет сербов главными виновниками?

— Сербов заклеймили главными виновниками и «плохими парнями» еще до начала войны. И эту роль сохранили за ними до конца, несмотря на последующие события в Боснии и Герцеговине — гражданском столкновении, как это четко определено в Дейтонских соглашениях.

Очень важно знать, что в этой войне погибли 30 тысяч сербов, что составляет 30% от общего числа жертв. При этом число приговоров за преступления над сербами, как в Гаагском трибунале [по бывшей Югославии], так и в навязанном Боснии и Герцеговине суде — менее 2% (общегосударственный Суд БиГ не предусмотрен Дейтонскими соглашениями, и был навязан Высоким представителем в ноябре 2000 года — прим. ФАН). Это ясно показывает, что было сделано все, чтобы и в дальнейшем сохранить за сербами репутацию «плохих парней», навязанную еще до начала войны.

Нам изначально было не так важно, удастся ли изменить эту картину на Западе. Нам было важно самим выяснить, что и каким образом произошло. И это первое, что было нами сделано. Мы сделаем все, чтобы мир узнал истину, ведь истина важнее всего. Что также важно — мы, Республика Сербская, в отличие от других не отрицаем ничьи жертвы. Мы не отрицаем жертвы в Сребренице. Мы отказываемся признавать политическую манипуляцию, когда преступление, совершенное в Сребренице, квалифицируют как геноцид, что никоим образом не соответствует данному понятию. Это единственное, что мы пытаемся сделать. Мы искренне соболезнуем всем жертвам не только в Сребренице, но и во всей Боснии и Герцеговине, но, повторюсь, мы не согласны с такой квалификацией трагедии.

И это доказала независимая международная комиссия, которая состояла из иностранных экспертов. Это люди не из Республики Сербской, у которых нет никаких эмоций ни к Республике Сербской, ни к Федерации Боснии и Герцеговины, ни к одному из трех конститутивных народов. Это иностранные эксперты, люди авторитетные и объективные, которые максимально профессионально и объективно проделали большую работу и доказали, что имело место военное преступление, а не геноцид.

В то же время международное сообщество предпочитает закрывать глаза на то обстоятельство, что в Сребренице и окрестностях в период с 1992 г. по 1995 г. было убито около 3 500 тысяч сербских гражданских и военных. И за эти преступления никто не был осужден и не понес наказания.

— К чему может привести решение высокого представителя Валентина Инцко о введении уголовной ответственности за отрицание т.н. «геноцида» в Сребренице?

— Во-первых, абсолютно неприемлемо, чтобы нам в XXI веке в обход легитимно и демократически избранных политических представителей кто бы то ни было навязывал законы, которые бы никогда не возымели поддержки в парламенте и других институциях.

Во-вторых, совершенно недопустимо, чтобы нам в XXI веке навязывали уголовное наказание за некое «вербальное преступление». В XXI веке некто со стороны нам, сербскому народу, гражданам Республики Сербской отказывает в праве на свободу мысли.

В-третьих, во время войны в Боснии сербские жертвы составили 30 000 человек. Сербский народ больше всех страдал во время развала Югославии — в Словении, Хорватии, БиГ, в Косово и Метохии, на территории всей Югославии. Во время Второй мировой войны наш народ понес одну из самых больших жертв в Европе — за свободу не только сербского народа, но и других народов вокруг нас. Сербы тогда были жертвами чудовищного геноцида — со стороны немецких нацистов, итальянских фашистов, хорватских и мусульманских усташей. В ходе Первой мировой войны наш народ потерял треть населения. И после всего этого — именно сербский народ, единственный в Европе, будет охарактеризован как «геноцидный»?! Это абсолютно недопустимо!

Чрезвычайно важно, что мы все воспринимаем это как подготовку к началу ликвидации Республики Сербской, ведь нам будут продолжать навязывать подобные ярлыки. И поэтому ничего подобного мы не допустим. Все граждане будут дышать в унисон, все будут говорить в один голос: Республика Сербская вечна, Республика Сербская никогда не исчезнет. Этого не сможет добиться ни высокий представитель, ни какая-либо сила на свете.

— Может ли этот закон стать причиной полной сегрегации внутри БиГ (между федерацией и РС), или даже прямых столкновений — при попытках ареста сербских граждан со стороны SIPA (федеральная полиция, полномочия которой распространяются на оба энтитета — прим. ФАН)?

— Мы заявили, что институции Республики Сербской будут защищать своих граждан от арестов. Безусловно, это не означает, что проблем не будет.

Возникает вопрос: что произойдет, если кто-то из наших граждан поедет на территорию Мусульмано-хорватской федерации? Например, если я как беженец, изгнанный с той территории и сейчас живущий свободно в Республике Сербской, поеду навестить родственников и родной очаг на территории Федерации Боснии и Герцеговины, что тогда?

Много вопросов возникает. Важно, что мы будем защищать своих граждан. Также очевидно, что это приведет к самому радикальному разделению в Боснии и Герцеговине, что ни в коей мере не будет способствовать примирению, напротив. Это одно из наихудших решений с 1995-го года и одно из первых решений, которое приведет к концу Боснии и Герцеговины.

Личный архив Радована Ковачевича /

— Значит, подобные аресты на территории Республики Сербской невозможны?

— Все институции Республики Сербской всеми возможными способами будут защищать своих граждан. Мы не допустим задержаний. Кроме того, мы будем оказывать всемерную поддержку нашим людям, которым будут предъявлены любые обвинения. Что также важно, парламент Республики Сербской принял закон, что решение, которое попытался навязать перед своим уходом Высокий представитель, на нашей территории соблюдаться не будет.

— Представители Республики Сербской объявили бойкот работы институций на уровне Боснии и Герцеговины. Сколько он может продолжаться?

Республика Сербская не приемлет навязывания каких-либо решений. И в этом контексте наша позиция ясна: нет условий для участия представителей Республики Сербской в работе совместных институций Боснии и Герцеговины. Речь идет, в первую очередь, о Президиуме БиГ, обеих палатах Парламентской ассамблеи и Совете министров Боснии и Герцеговины.

Это не означает, что наши представители не желают выходить на работу или участвовать в работе этих органов власти. Что кристально ясно и важно — мы не позволим принимать какие-либо решения на уровне всей Боснии и Герцеговины. Вы спрашиваете о сроках? Сроки очевидны — до тех пор, пока этот постыдный закон не будет отменен, пока мы не войдем в парламент и не отменим этот закон на территории всей Боснии и Герцеговины.

— Какой существует механизм, чтобы отменить навязанное Инцко решение и двигаться вперед?

— Мы можем вернуться в парламент БиГ и отклонить любое навязывание решений. Мы, представители всех трех конститутивных народов, хоть завтра можем в парламенте Боснии и Герцеговины заявить, что мы не согласны с тем, чтобы нам кто-либо со стороны навязывал какие-либо законы и решения.

Мы отдаем себе отчет, что Боснию и Герцеговину можно сохранить только в том случае, если представители конститутивных народов, и непосредственно народы будут уважать друг друга и проявлять договороспособность. Если нет согласия, если не возможен даже минимальный консенсус — не будет и Боснии и Герцеговины.

— Как бошняки играют на антироссийских настроениях политических элит на Западе, в частности, новой администрации Байдена?

— Представителям конститутивных народов постоянно навязывают нарратив о так называемом «злотворном влиянии России», о котором представители ЕС и стран Запада говорят едва ли не на каждой встрече. Это чрезвычайно, невероятно лицемерно.

Напомню, что двое представителей бошняков в Президиуме БиГ — с учетом того, что один из них избран непосредственно от бошняков (Шефик Джаферович — прим. ФАН), а второй, формально представляющий хорватов (Желько Комшич — прим. ФАН), был также избран на свою должность благодаря голосам бошняков — отказались встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время его официального визита. Также они не появились на согласованной встрече, хотя до этого заявили о своем участии. И все ради того, чтобы послать западным партнерам сигнал, как они выступают против России, и заработать дешевые очки в их глазах.

Это невероятное лицемерие, с учетом того, что Российская Федерация всегда занимала чрезвычайно корректную, последовательную, принципиальную и ответственную позицию по отношению ко всей Боснии и Герцеговине, ко всем ее народам и гражданам.

Необычно, когда значительное число граждан Боснии и Герцеговины и значительное число политических представителей, как и часть бошняцкого народа, сами не желают, чтобы их страна была суверенной, а при этом Российская Федерация им ясно говорит: «Мы уважаем суверенитет Боснии и Герцеговины, мы уважаем все решения, принятые демократически избранными представителями в Боснии и Герцеговине», а сами бошняки говорят: «Нет, мы уважаем решения, которые нам навязывают извне». Это показывает лицемерие и бесстыжесть государства, которым сейчас является БиГ.

Все это аргументы в пользу нашего желания, чтобы Республика Сербская была самостоятельной, несмотря ни на что. Все, о чем я говорю — это лишь то, как Республика Сербская вынуждена отвечать. Она призывает всех в Боснии и Герцеговине к достижению договоренностей, чтобы путем договора обеспечить будущее, ведь если не будет согласия, не будет и БиГ.

— С каким давлением сталкивается Республика Сербская, когда речь идет об антироссийских санкциях, сотрудничестве с Китаем, интеграции в НАТО? Какие конкретно рычаги использует Запад для шантажа Республики Сербской? И как вам удается сопротивляться этому давлению?

— Мы сопротивляемся потому, что мы хоть и маленькая республика, но очень гордая. Сопротивляемся потому, что знаем: не существует никакого «злотворного влияния России». Мы сопротивляемся потому, что, повторюсь, Российская Федерация — корректный и ответственный партнер всех энтитетов и народов в Боснии и Герцеговине.

Давление оказывается сильное и самыми разными способами, особенно когда речь идет о попытках интегрировать Боснию и Герцеговину в НАТО. Мы заявили, что не желаем этого. Нам удалось изменить официальную позицию БиГ, ведь с 2005 года во всех документах, которые тем или иным способом толкали страну в Альянс, было указано, что Босния и Герцеговина стремится стать членом НАТО.

Благодаря Милораду Додику, сейчас на уровне БиГ принят документ под названием «Программа реформ», в котором больше не упоминается, что Босния и Герцеговина стремится стать членом НАТО. Предусмотрено исключительно сотрудничество и недвусмысленно обозначено, что членство в НАТО не предусматривается. Таким образом, каждый новый шаг к вступлению в Альянс требует нового согласия — и граждан Республики Сербской на референдуме, и сербских представителей в совместных институциях БиГ.

Давление на Республику Сербскую оказывается постоянно с 1995-го года с целью ее упразднения. Но мы на это никогда не согласимся. Еще раз повторю: Республика Сербская вечна, и нет такой силы, которая сможет это изменить.

— Насколько здесь важен фактор Сербии? Можно ли говорить о том, что позиция Республики Сербской в БиГ значительно укрепилась именно благодаря росту влияния Белграда?

Для нас чрезвычайно важны статус и возможности нашей братской Сербии. Но это не означает, что мы будем втягивать Сербию в какие-либо проблемы.

Что исключительно важно для всех в международном сообществе и в регионе, как и для наших граждан — то, что Сербия сильна и стабильна как в экономическом плане, так и в сфере безопасности. Сербия, как и Республика Сербская, с каждым днем становится все более желанным местом для жизни.

У нас исключительные отношения с Сербией. Согласно Дейтонским соглашениям, мы имеем право на особые связи. Президент Сербии Александр Вучич оказывает значительную поддержку Республики Сербской. Это один из наших ключевых партнеров, и человек, который во всех возможных сферах, вместе с гражданами Сербии, постоянно помогает Республике Сербской. У нас нет ни одного муниципалитета, в котором в последние годы Сербия не реализовала бы некий инфраструктурный проект, не построила школу, детский сад, больницу, мост, спортивную площадку.

Все наши граждане обращены к Сербии. Когда Сербия сильна — и мы себя ощущаем сильными. Нам очевидно, что многие пытаются Сербию унизить, но Сербия сильнее любого давления, как и Республика Сербская.