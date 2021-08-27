В Муроме представили археологические редкости из усадьбы купцов Зворыкиных

Муром, 27 августа. В муромском историко-художественном музее начала работу выставка «Археологические находки из усадьбы купцов Зворыкиных». Как говорят работники музея, у них хранится обширная коллекция предметов, которые, к сожалению, редко выставляются в постоянных экспозициях, и такая выставка — хороший способ познакомить людей с раритетами минувших эпох.

Посетители смогут увидеть последние поступления из коллекции археологии, а именно предметы, обнаруженные при спасательных раскопках, связанных с реставрацией усадьбы на Первомайской — основного здания музея, сообщают «Владимирские ведомости». Интересно, что, реставрируя хранилище редкостей, рабочим удалось обнаружить много предметов из далекого прошлого, которые тоже являются раритетами, и эти предметы тут же пополнили собой запасники музея.

Место, на котором в XIX веке была построена усадьба Зворыкиных, имеет более чем тысячелетнюю историю, и часть этой богатой истории рассказывают теперь с помощью частичек прошлых веков: старинных славянских украшений, горшков, монеток.

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