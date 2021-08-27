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Кубанские следователи СКР расследуют всплеск женской преступности в регионе

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:52
Происшествия
Кубанские следователи СКР расследуют всплеск женской преступности в регионе
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Краснодарский край, 27 августа. Женщины в Краснодарском крае за три дня августа лишили жизни трех человек. Как стало известно ФАН, все преступления были совершены дамами в состоянии алкогольного опьянения.

Первый трагический инцидент произошел в Северском районе Краснодарского края 11 августа. В поселке Октябрьский 42-летняя обвиняемая вместе с сожителем, братом и 48-летней свекровью решила немного расслабиться. Для этих целей в местном магазине были приобретены спиртные напитки. Праздник решили устроить во дворе частного дома женщины. Компания накрыла стол и стала отдыхать. В какой-то момент между обвиняемой и мамой ее сожителя случился скандал. Женщины стали обзывать друг друга. На тот момент сидящие рядом мужчины смогли утихомирить родственниц. Но они даже и не могли представить, что вскоре случится беда.

Пострадавшая решила уйти спать, через некоторое время к ней присоединилась ее оппонентка. Однако, как только женщины очнулись, между ними вновь завязалась перепалка. В пылу гнева женщина сомкнула руки на горле матери своего возлюбленного. В последующем судебно-медицинские эксперты зафиксировали смерть потерпевшей от асфиксии. Сейчас обвиняемая находится в местном следственном изоляторе. До суда ей избрана мера пресечения в виде ареста.

Кубанские следователи СКР обеспокоились всплеском женской преступности в регионе
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Буквально на следующий день трагические события произошли в Ейске. 31-летняя местная жительница встретилась с 38-летней подругой. Сначала общение проходило в рамках приличия, потом обвиняемая вспомнила, что ее собутыльница писала на нее заявление в полицию об аморальном поведении. На этой почве между ними произошел конфликт. Задержанная стала избивать подружку руками и ногами, а как только пострадавшая затихла, обвиняемая продолжила употреблять спиртные напитки. Только позже участники застолья заметили, что избитая дама не дышит и не подает признаков жизни. На место чрезвычайного происшествия вызвали медиков. Они констатировали смерть женщины. Обвиняемая сейчас также находится за решеткой.

15 августа в Анапе произошло убийство 26-летнего мужчины в одном из домов на улице Объездной. Молодой сожитель решил устроить воспитательную порку сыну 39-летней возлюбленной. Женщина была категорически против подобных методов воспитания. Между гражданами возник конфликт с рукоприкладством. Обвиняемая схватила кухонный нож и пронзила им сердце своему любовнику. Когда она поняла, что совершила непоправимый поступок, то сразу же обратилась по телефону к своему бывшему мужу. Он вызвал на место происшествия полицейских и сотрудников скорой медицинской помощи.

В отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде ареста.

По всем трем вопиющим случаям ведут расследование следователи СУ СК России по Краснодарскому краю. Они планируют в скором времени направить уголовные дела в суд.

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женщины убийство уголовное дело краснодарский край
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