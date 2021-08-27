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Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, проблемы с показом по ТВ
Спорт
Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, проблемы с показом по ТВ
Global Look Press  /  Kenjiro Matsuo/AFLO

Паралимпиада-2020, которую из-за пандемии COVID-19 пришлось перенести на год, проходит в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Российские паралимпийцы, которых всех без исключения можно назвать героями, по медальному зачету на 27 августа находятся на третьем месте. На первом месте команда Китая, на втором — Великобритании.

На четверг у нашей команды (которая из-за санкций носит название ПКР — Паралимпийский комитет России) было шесть золотых медалей, в пятницу — уже девять. В частности, золото России принесли паралимпийцы Андрей Калина (плавание), Михаил Асташов (велоспорт), Александра Кузюкова (фехтование на колясках).

Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, проблемы с показом по ТВ
Global Look Press  / MARUYAMA, Kohei/AFLO

И дело не только в медалях: ведь каждый спортсмен, участвующий в Паралимпиаде, — уже чемпион и герой. Но знаем ли мы имена наших паралимпийцев? Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сетует, что Паралимпиаду практически не показывают по телевидению. Поэтому страна просто не знает своих героев, каждый из которых — пример для подражания.

«Интересный феномен нашей спортивной и околоспортивной журналистики, — пишет Канделаки в своем Telegram-канале. — Паралимпиаду показывает один канал — «Матч ТВ». Вопрос: почему все, кто высказал свое мнение, что должно и что не должно показывать спортивное телевидение, не произнесли ни слова об этом спортивном событии? <…> Напомню слова президента, что широкое освещение паралимпийского спорта принципиально важно».

Так Канделаки ответила в частности на критику политики телеканала из-за показа скандального интервью футболиста Павла Мамаева, после которого команду «Матч ТВ» покинул известный спортивный журналист Нобель Арустамян.

Медальный зачет на пятницу, 27 августа

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио. Команда России на третьем месте с девятью золотыми наградами.

  1. Китай: 20 золотых, 11 серебряных, 14 бронзовых, всего 44 медали.
  2. Великобритания: 9-9-9 (27).
  3. Россия: 9-7-10 (26).
  4. Австралия: 7-4-8 (19).
  5. США: 6-5-1 (12).

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медальный зачет паралимпийский комитет россии паралимпиада-2020
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