Срок действия виз для родственников граждан на территории России увеличат до года

Москва, 27 августа. Срок действия визы для иностранных родственников граждан России на территории страны продлят до 12 месяцев.

Соответствующее постановление утвердили в Правительстве РФ. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Срок многократной визы для близких родственников российских граждан увеличится до года.

Также в России вступил в силу закон, упрощающий порядок оформления туристических виз для иностранцев. Согласно документу, иностранные граждане могут получить визу для посещения страны сроком до шести месяцев, сообщалось ранее.