Грядущие немецкие выборы в бундестаг не обходятся без своеобразного черного пиара, в котором самым неожиданным образом фигурирует Россия. А точнее, один из ключевых российских регионов — Калининград. Так, на днях на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания появились предвыборные плакаты якобы от партий «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС) с призывом голосовать за них. При этом на плакатах Калининград обозначен как немецкая территория. Таким же образом там отмечены и некоторые территории Польши.

Естественно, что и в ХСС, и в ХДС официально отрицают авторство этого агитационного материала. И, забегая вперед, стоит сказать, что, скорее всего, так оно и есть. Поскольку в контексте немецкой политической культуры подобные плакаты в качестве прямой агитации попросту самоубийственны для любой партии, которая возьмет что-то похожее на вооружение.

Впрочем, первоисточник этих плакатов был найден. Это — копии агитационного материала образца 1949 года, который как раз использовался ХСС и ХДС в той давней избирательной кампании. Но нужно понимать, каков был контекст тех выборов. Германия тогда была разделена Берлинской стеной. ГДР отошел в социалистический блок. А вот ФРГ стала территорией Запада. При этом выборы 1949 года называются первыми демократическими выборами в истории Германии. Ну и понятно, что тогдашние агитаторы и пропагандисты развлекались как могли. В том числе — играя на чувстве реванша немецких избирателей.

Кстати, эта агитация в итоге ХСС и ХДС не помогла. Большинство в 1949 году взяла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). ХДС была на втором месте, а ХСС — на четвертом.

С тех пор минуло уже несколько фундаментальных периодов в политической истории Германии. Теперь это — одна страна. ХДС и ХСС уже много лет являют собой прочную и правящую парламентскую коалицию в Бундестаге. Да и отношения с Россией с тех пор претерпели существенные изменения.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

К настоящему моменту канцлер Германии Ангела Меркель покидает свой пост. Поэтому текущие выборы в бундестаг, которые состоятся 26 сентября этого года, будут особенно напряженными. Канцлера в Германии назначает правящее законодательное большинство. Собственно, Меркель была назначена коалицией ХДС/ХСС. И эта коалиция хочет назначить и следующего канцлера.

Но перед тем, как говорить о кандидатах на пост фактического главы ФРГ, стоит упомянуть про «фактор Путина» в немецкой политике. Грубо говоря, сейчас очень многие немцы оценивают и партии, и их кандидатов в том числе и по критерию взаимоотношений с Россией — как с экономическим и, возможно, политическим партнером.

При этом блок ХДС/ХСС выдвинул в качестве кандидата на пост канцлера Армина Лашета. Человека, которого в политических немецких кругах называют в том числе как «понимающим Путина». При этом правящая партийная коалиция к России относится максимально благожелательно, насколько это возможно для западноевропейской страны. Собственно, в отношении России Лашет, скорее всего, будет продолжать политику Ангелы Меркель. То есть сотрудничество там, где это возможно. А особенно по линии «Северного потока — 2».

Социал-демократическая партия Германии выдвигает Олафа Шольца, который относится к России несколько прохладнее, нежели Лашет, но тем не менее также настроен на сотрудничество. В том числе и по энергетическому вопросу. Поскольку СДПГ, как нетрудно догадаться по названию, социалисты. И они в целом за то, чтобы население страны получало определенные государственные гарантии. В том числе и энергетические.

И есть третий кандидат от партии «Союз 90/Зеленые», или немецких либеральных «Зеленых» — это Анналена Бербок, которая тяготеет к Западу, резко критикует Россию и Путина и в целом стала лицом немецкой либеральной оппозиции. При этом стоит напомнить, что именно разного рода немецкие «зеленые», экологические организации, почему-то связанные с разного рода фондами США, максимально препятствовали строительству российского газопровода.

Есть мнение, что Бербок и «Зеленых» может поддержать, например, Свободная демократическая партия. Это тоже — немецкие либералы, которые систематически выступают за ввод санкций против России и против запуска «Северного потока — 2».

Присутствуют на немецкой политической арене и консерваторы из «Альтернативы для Германии». Но они, если использовать российские политические термины, «малая партия». К тому же — евроскептики, так что волей-неволей также ориентированы пророссийски. А консервативный момент применительно к плакатам с Калининградом во всей этой истории крайне важен, поскольку избиратели воспринимают коалицию ХСС/ХДС как консерваторов и сторонников стабильности. И тут некто вешает постеры с уж очень консервативными и «державными» картинами «возвращения исконных земель».

При этом, как говорят политологи, сейчас в среде немецкого электората идеи возврата польских земель и Калининграда исповедует примерно столько же людей, сколько в России является «гражданами СССР». Ну, то есть это такая маленькая и довольно маргинальная социальная прослойка. Большинство, которое голосует за правящую коалицию, — это куда более умеренные консерваторы. А вернее даже — центристы.

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И вот именно это большинство и должны эти плакаты отпугнуть. Ну и еще создать некую международную напряженность, спровоцировав на публичную реакцию Россию. Реакция с нашей стороны, кстати, последовала. По поводу плакатов высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная». Однако он подчеркнул, что «эта акция не имеет отношения к позиции властей Германии. Официально Берлин не подвергает сомнениям территориальную целостность России».

И здесь можно задать классический вопрос: «Cui prodest?». Кому выгодно создание дополнительного напряжения между Германией и Россией плюс отторжение голосов от немецкой правящей коалиции? Есть предположение, что явно не социалистам, которые готовы с нашей страной сотрудничать, и не правым консерваторам, которые к западному курсу относятся крайне скептически. И если действовать методом исключения, то остаются только либеральные силы «на страже добра и экологии», у которых есть и прогрессивный кандидат в канцлеры. Впрочем, это уже — пространство версий и предположений.

Однако очевидным становится тот факт, что выборы в бундестаг в этом году будут незабываемым зрелищем как для немецкого электората, так, возможно, и для России.